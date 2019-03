Josef Vachel (79 let, Lhota nad Rohanovem), Anežka Matějková (76 let, Vrbice), Vlasta Loužecká (94 let, Bošice).

Pohřební služba Šísl, Vimperk



František Friedberger (92 let, Zdenice), Marie Hřebečková (91 let, Hracholusky), Stanislav Holouš (84 let, Volary), Josef Slabihoud (70 let, Čichtice).

Pohřební služba Paule, Prachatice



Marie Syberová (59 let, Benešova Hora), Jan Rataj (88 let, Zdíkov), Jan Vojta (88 let, Nahořany).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí