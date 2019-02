Prachaticko - S kým jsme se naposledy rozloučili:

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Richard Pecina (45 let, Pěčnov), Alena Škývarová (78 let, Vimperk), Rozálie Stanková (89 let, Horní Vltavice).

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Ondřej Kupka (75 let, Horní Planá), Petr Kutlák (67 let, Prachatice), Marie Macháčková (72 let, Husinec), Eva Grillová (46 let, Dub u Prachatic), Zoltán Sobotovič (81 let, Strunkovice nad Blanicí).

Pohřební služba Paule, Prachatice