Prachaticko - S kým jsme se naposledy rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Miroslava Kadlecová (94 let, Zdíkov), Hedvika Roučková (89 let, Dolany), Ludmila Frühaufová (86 let, Zdíkov), Jiří Svoboda (73 let, Horní Vltavice), Anna Kotlárová (78 let, Zdíkov), Václav Buchtela (54 let, Vimperk).

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Zdeněk Nídl (63 let, Ktiš), Václav Pašek (84 let, Netolice), František Žalud (76 let, Prachatice), Božena Zámečníková (99 let, Třebanice), Zdenka Přívozníková (89 let, Prachatice), Helena Králíková (96 let, Arnoštov), Vojtěch Fidler (81 let, Prachatice), Marie Smilová (79 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice