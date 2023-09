Doporučíte podnik, kde se můžeme na dnešní poměry dobře a levně najíst? Tak zněla otázka v anketě Prachatického deníku. Čtenáři posílali své tipy na restaurace, hospody, bistra i bufety po celém Prachaticku. Sešlo se jich pěkných pár desítek.

Bistro U Kotvy na Soumarském mostě by jeho návštěvníci doporučili ostatním. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

A nebylo by to letní Prachaticko, kdyby hlavní slovo neměli turisté, právě ti totiž zavítají i tam, kde by našinec dobrotu na talíři za rozumné peníze nehledal.

Čtenáři Prachatického deníku za poslední týden vypíchli na pomyslnou „bednu“ Bufet U Kotvy na Soumarském mostě, Restauraci u Grobiána v Lenoře a Restauraci Černý Vlk v Borových Ladách. A je pravda, že na všech zmíněných lokalitách je možné se najíst skvěle a při pohledu do jídelního lístku dokonce pod dvě stovky.

Doprava: Šoféři od Prachatic do Volar nedojedou. Vjezd do města zavře oprava

Zářným příkladem jídla pod sto padesát korun je restaurace Černý Vlk v samém centru Šumavy, kde hlavní chod hned v několika případech vyjde na 189 korun. Dětmi milovaný smažený řízek s bramborem dokonce na necelých sto sedmdesát. Gulášek s knedlíkem za 189 nebo pravá šumavská houbová za stejnou cenu je k mání i U Grobiána v Lenoře.

Vodáci a turisté, kterých je letos prý víc než jindy, zase nedají dopustit na BufetU Kotvy, který má provozovny na obou březích Teplé Vltavy na Soumarském mostě. Vlastimil Plíšek, který se stará o „béčko“ na levém břehu, říká, že denně se u něj zastaví na dvě stovky lidí. „Jdou na domácí gulášek nebo polévky, kterých máme v nabídce hned několik,“ potvrzuje. Jídle připravuje se svou tetou Evou Klementovou, která je majitelkou bufetu. Ten na pravém břehu, takzvané áčko, sice s posledním dnem prázdnin už zavřel, ale „béčko“ je v provozu do konce října. „Vodáci si u nás vyberou, párek, klobásku, domácí polévku nebo hranolky. Jen knedlíky ke guláši nemáme, pouze chleba,“ smál se Vlastimil Plíšek s tím, že po knedlíku je občas sháňka. Všichni ho ale nakonec oželí, protože guláš za 120 korun potkají v dnešní době jen těžko.

Čtenáři Prachatického deníku doporučují:

- Restaurace U Grobiána v Lenoře

- Restaurace Černý Vlk v Borových Ladách

- Restaurace U Potůčku ve Volarech

– Bistro Pepe’s food ve Staších