Jiří Plachý: A to jsi ty, Šumavo se jmenuje výstava, která začala v pondělí 24. dubna v podvečer ve volarské Městské galerii. Ta byla spojená také s křtem stejnojmenné knihy volarského autora fotografií Jiřího Plachého.

Jiří Plachý má Šumavu jako svou milenku. Její fotografie vystavuje ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

V knize je je nespočet jedinečných fotografií Šumavy, která je pro autora milenkou. Rád fotí opary nad krajinou, mlhy a kouzla jejích podob, které dokáže od zhoustnutí až po rozplynutí. "Kouzlo jeho mistrného oka nabízí nádheru přírody, lesů, slatí a vrcholů tak, jak to umí zachytit jen on," hodnotí fotografie spolupracovník Deníku Ladislav Beran z Volar. Jiří Plachý má jedinečný záběr a fantastické oko. Jeho fotografie Šumavy jsou na rozdíl od ostatních fotografií jiné v tom, že jod cvaknutí po spouštění je tam, kde jiní již záběr nedělají. "To při zahájení výstavy řekli mnozí fotografové, kterých přišlo panu Jiřímu přát hodně," dodal.

Výstavu zahájil kurátor volarské Městské galerie a ředitel ZUŠ Vít Pavlík, který vypíchl fotografii jako zvláštní styl umění. "Není o tahu štětcem, nebo přidáním zvláštní plastelíny na sochu, ale je to umění okamžiku od namáčkmutí ostření až po domáčknutí, jde o malou část času, ale když to vyjde, vznikne ojedinělé dílo. To na fotografiích Jiřího Plachého vidíme," řekl Vít Pavlík. Jiří Plachý vystavuje ve v volarské Městské galerii podruhé. Tahle výstava je tak trochu dárek k narozeninám, za nedlouho totiž Jiří Plachý oslaví pětasedmdesátku. K blahopřání se přidala také starostka Volar Martina Pospíšilová, která zároveň pokřtila knihu A to jsi ty, Šumavo. "Znám Jiřího Plachého nejen jako fotografa, ale jako pracovitého a slušného člověka se zlatým a velkým srdcem, a proto knihu pokřtím Volarskou zlatou," dodala starostka. O hudební doprovod se se pak postaralo trio mladých muzikantů z oboru příčná flétna ze ZUŠ Volary.

Jiří Plachý na závěr křtu podotkl, že inspirací jsou pro něj nejen šumavské kopce a kopečky, ale také kolegové fotografové. "Všem přeji dobré světlo," dodal a nezapomněl poděkovat manželce Jarušce, která je jeho prvním kritikem. "Právě ona mě v mém fotografování podporuje a někdy vyrážíme do šumavských luk a hájů společně," řekl.