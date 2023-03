Někteří členové akademie svá díly přijeli do Prachatic představit hostům vernisáže, kteří zaplnili místa k sezení do posledního místečka. Slovem vernisáž doprovázela zastupitelka Růžena Štemberková: "Jsem ráda za to, že výstava Jihočeských výtvarníků si v kulturním kalendáři prachatické Galerie Dolní brána našla své pevné místo. Tradičně se s ní u nás Prachaticích setkáváme začátkem března." Nápad prý vznikl v roce 2006 a ujal se tak, že se z toho stala pěkná tradice. "V prostorách, kde moc rád vystavoval svá díla i Olbram Zoubek má tato výstava vždy svůj půvab a kouzlo," řekla.