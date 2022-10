Josef Předota z Prachatic přivezl medaili za nejlepší střelbu.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováBýt policistou neznamená jen „Pomáhat a chránit“. Policisté z přímého výkonu měří pravidelně také své síly s kolegy z celé republiky. Jedna taková soutěž se v druhém zářijovém týdnu odehrála v Ostrově Tisá. Šlo o policejní mistrovství ve víceboji a záchrany tonoucího. „Závody vychází právě ze služby, se kterou se policisté mohou setkat přímo na ulici. Nejde tedy jen o pronásledování zločinců, ale také záchrana života tonoucímu, což byla pro tentokrát jednou z disciplín,“ vysvětluje Josef Předota, který byl pověřeným šéfem reprezentačního týmu Krajského ředitelství Policie v Českých Budějovicích. Tým jihočeských policistů skončil letos na celkovém pátém místě. V celkovém hodnocení bral v kategorii nad 45 let David Hrádek z Jindřichova Hradce druhé místo a Josef Předota z Prachatic místo čtvrté. V hodnocení jednotlivců získal Josef Předota ve své kategorii 1. místo ve střelbě a 3. místo v záchraně tonoucího. David Hrádek byl první v terénním běhu a na překážkové dráze. Stejně jako Patrik Kilián z Českých Budějovic byl první v terénním běhu v kategorii nad 35 let a 4. místo ve střelbě v kategorii nad 35 let Jan Šíma z Prachatic.

Součástí jihočeského týmu byli čtyři policisté všech věkových kategorií. „Já osobně jsem už veterán,“ směje se a dává, že závod je složený z pěti disciplín. Jde o taktickou střelbu, se kterou se může policista setkat při přestřelce s pachatelem. Další disciplínou je překážková dráha. „Ta je velmi náročné na fyzičku. Je dlouhá zhruba čtyři sta metrů a jde o čas. Její součástí jsou různé prolézačky, které se musejí přelézt, podlézt či jinak překonat. Náročný je běh terénem, plazení se, a to vždy v pracovním oděvu a kanadách a probíhá se i řekou,“ popisuje Josef Předota tu nejnáročnější disciplínu. O nic lehčí není ani záchrana tonoucího. V téhle disciplíně policisté se policisté v oblečení, ovšem tentokrát bez obutí snaží zachránit život člověku ve vodě. Po trati dlouhé 110 metrů musí policisté k raftu, které jsou nainstalované tak, že jeden je na hladině druhý otočený. Policista musí doběhnout a doplavat k jednomu a následně i druhému raftu a zachránit člověka. To se opakuje dvakrát. „V téhle disciplíně jsem byl třetí, ale musím říct, že mě to dost vyšťavilo. Fakt byla náročná,“ popisuje. Čtvrtou je pětikilometrový terénní běh v plné polní. Na téhle trati bylo obrovské převýšení. „Říkal jsem si, že jsem ze Šumavy a tudíž zvyklý, ale bylo to snad horší než vyběhnout na Libín,“ přirovnává Josef Předota.

V poslední disciplíně musí tým během zdolat společně dvanáct kilometrů ve velmi náročném terénu. „Ve volném čase musím denně sportovat, jinak bych nebyl schopen to zvládnout. Navíc o tom, že pojedu, vím předem,“ vysvětluje Josef Předota k přípravě, který se republikových závodů zúčastnil minimálně desetkrát. Tým se pak sjede na soustředění ve středisku v Lišově. Jen tam má tým možnost se poznat osobně a zjistit, co jeden od druhého může čekat. Do té chvíle mnohdy jeden druhého ani nezná. „Po soustředění je tým sladěný, což se následně odráží na výsledku,“ říká.Josef Předota ujišťuje, že u policie má každý možnost sportovat. Každoročně totiž policie pořádá závody v běžeckém lyžování, střelbě , florbalu nebo ve víceboji. Josef Předota je totiž také částečně personalista a nové kolegy láká právě na sport. „Ti, co mají rádi sport, mají šanci se v něm prosadit,“ uzavírá.