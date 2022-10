U celní správy jste psovodem 6 let. Co vás na té práci nejvíce baví?

Na mé práci mě nejvíce baví, že není stereotypní a někdy se i stane, že moje služba je velmi akční. Denně se setkávám s novými situacemi. Jako psovod mám nastavené dobré pracovní podmínky, které mi vyhovují. Tudíž mě ta práce stále baví a vážím si toho, že ji můžu dělat.

Nyní k samotnému mistrovství, kde jste se stal absolutním vítězem. Jednalo se o 19. mistrovství psovodů uspořádané celní správou. Kde a jak dlouho se akce konala a kolikáté mistrovství to bylo pro vás?

Akce se odehrávala ve výcvikovém zařízení služební kynologie Celní správy v Heřmanicích v severních Čechách. Celé mistrovství trvalo tři dny. V dřívějších dobách jsem se s mým bývalým služebním belgickým ovčákem věnoval všestranné kynologii, poté jsem působil i jako figurant, ale pokud se budeme bavit o speciálních pachových pracích, tak takhle velké akce jsem se jako soutěžící zúčastnil poprvé. Tento závod byl od roku 2016 největší mezinárodní akcí z důvodu covidové pauzy.

Jihočeška Jitka Tomanová s fenkou Xentou prohledává sutiny po tornádu

S jakým psem jste se tohoto mistrovství účastnil?

Na tomto mistrovství jsem startoval s osmiletým belgickým ovčákem malinois, který se jmenuje Button.

Máte vícero psů. Je každý z nich specialista na vyhledávání jiných látek či komodit?

V současné době mám dva služební psy. Buttona, který umí vyhledávat drogy a zbraně, druhého belgičáka Caira, kterému je sedm let. Ten vyhledává tabák a tabákové výrobky.

Bylo toto mistrovství zaměřeno na vyhledávání konkrétní látky či komodity?

Toto mistrovství bylo zaměřeno na vyhledávání omamných a psychotropních látek. V jednotlivých disciplínách byl ukryt např. metamfetamin, kokain, hašiš, heroin nebo marihuana.

Kolik se celkem účastnilo psů z celní správy? Účastnily se mistrovství i další bezpečnostní složky? A byl na akci také někdo ze zahraničí?

Celkem se účastnilo devět psů z celní správy z jednotlivých krajů. Další bezpečností složky byly Policie ČR, Armáda ČR, Vojenská policie a Vězeňská služba ČR. A ano, této akce se účastnila Finanční správa Slovenské republiky a Celní správa Německa.

Kolik disciplín jsi musel se svým psem absolvovat?

Se svým psem jsem absolvoval šest disciplín pachových prací a deset cviků poslušnosti.

Co bylo náplní jednotlivých disciplín? Co v nich musel tvůj pes splnit?

Náplní jednotlivých disciplín bylo vyhledávání drog v osobních vozidlech, nákladních vozidlech, autobusech, školních třídách, na osobách a v poštovních zásilkách. Button musel v každé disciplíně zjistit svým čichem, zda se na místě nachází nebo nenachází nějaké drogy. Pokud se tam drogy nacházely, označil je takzvaným pasivním značením.

Nadporučík Eva Ulmová z Volyně by u policie ráda získala třetí zářez na pažbě

Jak se taková soutěž hodnotí? Na základě čeho se posuzuje?

U každé disciplíny se začínalo na 100 bodech. U některých disciplín se nacházely tzv. klamné pachy, což mohla být například ukrytá potrava nebo různé čisticí prostředky. Pokud tyto chybné vzorky pes označil, byla celá disciplína za nula bodů. Dále byl dán u všech disciplín časový limit, do kterého musel pes zvládnout najít ty správné vzorky.

Z kolika členů se skládala porota? Jednalo se o odborníky z oblasti kynologie?

Z důvodu objektivnosti se u každé disciplíny nacházeli dva rozhodčí z odlišných bezpečnostních sborů. V porotě se vyskytovali dlouholetí odborníci v oblasti kynologie.

Měl jste cestu k vítězství přímou, nebo byly nějaké disciplíny, ve kterých jste zvítězil tzv. o prsa?

Button od prvního až do posledního dne sbíral na každé disciplíně vysoké body. Já osobně v průběhu závodu body ostatních soutěžících nesleduji, pro mě důležitější, že můj pes předvede na závodech to, co se naučil při trénincích. Ale dnes s odstupem času mohu říci, že Button závod vyhrál stylem „start - cíl“.

Tak to je skvělé. Přesto - co pro vás či tvého psa bylo nejtěžší?

Jelikož Buttona mám od štěněte, tak mohu říci, že pro něj bylo určitě nejtěžší vyhledávání drog na osobách, kdy toto není jeho oblíbená disciplína. Ale v posledních trénincích jsme se na to zaměřili, na závodech to prostě sedlo a zvládl to skvěle.

V jaké disciplíně naopak vedete na plné čáře?

Nejvíce jsem mu věřil ve školních třídách, protože Button rád pracuje samostatně. Na tuto disciplínu měl každý pes 12 minut, kdy spoustu psů vyhořelo na tom, že nestihli najít vzorek do časového intervalu anebo označili klamný pach. Button při této disciplíně opravdu ukázal, že toto je jeho parketa a vzorek našel sám za 30 vteřin.

Jaké vztahy máte mezi kynology napříč celní správou? Předáváte si vzájemně poznatky a zkušenosti?

Na rozdíl od jiných bezpečnostních sborů má celní správa relativně úzký kruh kynologů a tím pádem se všichni navzájem potkáváme na kondičních nebo základních kurzech v krásném výcvikovém zařízení v Heřmanicích. Při těchto setkáních se vždycky všichni rádi vidíme a panuje mezi námi přátelská atmosféra, kdy si u těchto příležitostí poznatky a zkušenosti předáváme. Já osobně dále trénuji i mimo jiné už dlouhou řadu let i s kolegy od policie a vojenské policie. Na druhou stranu, i když je nás u celní správy méně, myslím, že je to pro nás velká výhoda. Při výcviku máme totiž možnost, že se nám každý instruktor může věnovat individuálně. To je velkým přínosem pro kynologii celní správy a myslím, že to je také jeden z hlavních důvodů, proč je naše kynologie na tak vysoké úrovni.

Vrátím-li se ještě na chvíli k mistrovství - odnesl jste si něco jako nový poznatek pro službu?

Závody a praktické využití psů jsou dvě odlišné věci, ale takto velké závody jsou hodně kvalitním tréninkem pro běžnou praxi. Určitě pro psa a psovoda je taková akce velká zkušenost jak do normálního života, tak i do toho profesního.

Češi mají ve své oblibě psy, coby domácí mazlíčky. Je něco, co byste doporučil každému, kdo má doma psa? Co by měl každý pejskař vědět?

U nás doma je každý pes součást celé rodiny. To je podle mě hodně důležité. A nejenom pes by se měl přizpůsobit člověku, ale i člověk se musí v určitých věcech přizpůsobit psovi (například dohodnout si stranu postele).

Jihočeský kynolog Pavel Troller s fenkou Brigitte vypátrali ztracenou seniorku

Může si někdo v „domácích“ podmínkách vycvičit psa na vyhledávání určité komodity? Záleží například na rase?

Určitě to možné je. Dneska jsou i kynologické sporty, tzv. nosework, kde je hledanou komoditou skořice nebo pomerančová kůra. Princip hledání a značení je víceméně shodný s naší služební kynologií, kdy my vyhledáváme zakázané látky. Na rase či velikosti v podstatě nezáleží, jen musí mít daný pes chuť do práce a nesmí řešit různá prostředí nebo lidi. A dále také závisí na tom, na jaké úrovni ten psovod požaduje danou vycvičenost psa. Mně osobně vyhovuje plemeno belgický ovčák malinois, mám s ním dlouholetou zkušenost a určitě toto plemeno budu upřednostňovat i nadále. Jejich povaha a chuť do práce mi vyhovuje.

Co byste doporučil každému, kdo by se chtěl stát psovodem? Je něco, s čím by měl dotyčný počítat? Co by měl vědět?

Ten, kdo se chce stát psovodem musí mít hlavně dobrý vztah ke zvířatům, být trpělivý a důsledný. Dále si musí uvědomit, že to není jen o pracovních hodinách, ale že tomu musí obětovat i velkou část svého volného času. Když člověk obětuje ten čas a energii pro toho psa, bude mít podporu od rodiny a fajn partu pejskařů kolem sebe, úspěch se dřív nebo později dostaví.