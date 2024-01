Počasí nás podle meteorologů opět potrápí. Jihočeský kraj podle předpovědi nejdřív zasype sníh a poté udeří silné mrazy. Od sobotního večera až do nedělního poledne navíc platí také výstraha před tvorbou náledí. Řidiči by tak měli být na svých cestách opatrní.

Ilustrační foto: Řidiči by se měli mít na pozoru před novým sněhem i náledím.Zdroj: Deník/Jana UrbanováSněžit začne v Jihočeském kraji už během noci na neděli. „Déšť by měl pomalu přecházet do sněžení a postupně by mělo přes noc nasněžit od dvou do pěti centimetrů, na západě a jihozápadě kraje až kolem deseti. Sněžit bude ale i během celé neděle. Na návětří Šumavy, Prachaticku a částečně i Českokrumlovsku modely do nedělního večera předpokládají dalších až 15 centimetrů nového sněhu a celková sněhová pokrývka by tam tak mohla za víkend dosáhnout až 25 centimetrů,“ nastínila vývoj počasí českobudějovická meteoroložka Markéta Augustinová s tím, že ve zbytku kraje se očekává do nedělního večera průměrně od 10 do 15 centimetrů sněhu.

Sněžení bude postupně ustávat, začne se vyjasňovat a s příchodem nového pracovního týdne dorazí dramatické ochlazení. „Úterý a středa zatím vypadají, že v kotlinách by mohly teploty spadnout až k -15 a v kotlinách i -20 stupňům. Dobrou zprávou je, že během úterý a středy nám bude svítit sluníčko,“ dodala Markéta Augustinová. Celodenní mrazy budou podle meteorologů trvat minimálně do pátku.