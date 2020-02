Jihočeské krajské kolo se konalo na vacovské základní škole, protože na ní učí Pavlína Kopáčiková, která titul Zlatého Ámose získala loni. A Vacovští si dali na svém hostitelství záležet a připravili pohodové zázemí a občerstvení. Soutěžící přišel přivítat i starosta Miroslav Roučka a ředitel školy Josef Mráz. Žáci školy navíc pro každého z učitelů připravili keramické koruny, aby nikdo nepřišel zkrátka.

A velmi pohodová atmosféra vládla i mezi soutěžícími a jejich žáky. Po celé dopoledne bylo ve Vacově vidět, že anketa Zlatý Ámos je hlavně o tom, jak mají žáci své učitelé rádi. „Už jste zvítězili u svých žáků a ve svých třídách, a to je nejdůležitější vítězství,“ řekl soutěžícím předseda poroty, zakladatel ankety a školský ombudsman Ladislav Hrzal. V porotě usedla i Zlatá Ámoska Pavlína Kopáčiková. „Dělat porotce je možná mnohem těžší. Jako učitel toho v regionálním kole ještě nemusíte předvést tolik. Je to o tom, jak vás děti představí, a to jsem si tehdy užila,“ řekla.

Učitele nominují do regionálních kol jejich žáci. Ti musí hlavně nasbírat ve škole sto podpisů podporujících nominaci, souhlas nominovaného a pak se postarat o co nejlepší přihlášku a její obhajobu před porotou. Samotní učitelé musí předvést své dovednosti až v semifinále a finále, ale v regionálním kole poslouchají, co o nich jejich žáci říkají. „Co dnes uslyšíte, si zapamatujte. Je to moc hezký pocit a stále si to vybavuji,“ řekla jim Pavlína Kopáčiková.

Porota tak viděla pět učitelů a čtyři jejich prezentace. Petra Mrázová, pocházející z rodiny s velkou učitelskou tradicí, měla situaci nejsložitější, protože ji nominovala třída, kterou už nevede. O to větší cenu ale musela mít nominace pro ni samotnou.

Studentky další účastnice jihočeského regionálního kola Gabriely Procházkové z týnského gymnázia svou oblíbenou učitelku představily prostřednictvím zpravodajské relace, kterou si připravily. A to včetně jejích sportovních aktivit.

Ondřej Půbal se stal vůbec prvním účastníkem jihočeského regionálního kola z Prachatic. „Je zcela výjimečný a máme s ním spoustu zážitků k zapamatování se spoustou hlášek,“ řekla o něm jeho žákyně Lucka.

Petra Špišáková se zase mohla pochlubit studenty, jejichž prezentace byla asi nejosobnější a nejsrdečnější. Její studenti jí chtěli podpořit, aby nebyla jen skromná, ale vnímala i to, že je pro ně také dobrá a důležitá.

Vítěz Tomáš Míka uspěl u proty hlavně díky svým žákům. „Přesvědčili nás z hlavy, ne z papíru, když nám řekli jeho vlastnosti a co na něm oceňují. Je to pro ně autorita. A také sám píše knihy. Je to člověk, který má jejích uznání,“ vysvětlil předseda poroty Ladislav Hrzal. „Do střední jsem v životě nesáhl na knihu a teď čtu, což bych od sebe dřív nečekal,“ shodli se v prezentaci vítěze jeho studenti Roman, Radim a Petr. A kdo přišel s nápadem ho přihlásit? „Napadlo to mě, když nám pan učitel nabídl tykání. Tak jsme si řekli, že je to fakt nejlepší učitel na světě a že by si zasloužil ocenit. Je vzdělaný a jeho hodiny nás baví,“ řekl student Roman.

Tomáš Míka nám odpověděl na pár otázek. Jaké bylo poslouchat, co o vás říkají studenti?

Na prvním místě se dostaví celkem logicky rozpaky a pak přijde potěšení z toho, že tato práce má nějaký smysl.

Čtou vaši studenti vaše knihy a mluví o nich s vámi?

Ano. Čtou a sem tam se mě na ně někdo zeptá.

Co je pro vás na učení důležité?

Určitě ten obor, který učím. To je český jazyk. A potom je pro mě důležitá interakce s mladými lidmi. Jsem za ně rád, za jejich přístup a postoje. A má pro mě smysl učit.

Krajská kola by měla skončit do konce února. Semifinále se bude konat 11. března v Praze a vzejde z něj šest finalistů. Finále pak bude na programu 27. března a následovat po něm bude kantorský bál. Jihočeský kraj je letos v pozici, ve které se snaží obhájit loňské celkové vítězství Pavlíny Kopáčikové.

Účastníci jihočeského kola:



Tomáš Míka – Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. Vyučuje český jazyk a základy společenských věd.



Petra Mrázová – Základní škola Volyně. Vyučuje na prvním stupni a nominovala ji třída, kterou už nevede, ale která už je na druhém stupni.



Gabriela Procházková – Gymnázium Týn nad Vltavou. Vyučuje ne úplně obvyklou kombinaci matematiky a tělesné výchovy.



Ondřej Půbal – ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240. Vyučuje zeměpis, dějepis, tělocvik a pracovní výchovu.



Petra Špišáková – Gymnázium Česká, České Budějovice. Vyučuje angličtinu.