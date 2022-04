Návrh na poskytnutí uvedeného daru vzešel podle Radka Šímy z oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Jihočeského kraje právě z iniciativy hejtmana Kuby, který tímto reagoval na výzvu ukrajinského velvyslance v České republice uveřejněnou na jeho Twitteru ohledně materiální pomoci Ukrajině.

Hejtman Martin Kuba a Jihočeský kraj na tuto výzvu reagoval jako první.

„Během víkendu jsem na sociálních sítích zaznamenal prosbu pana velvyslance, na kterého se obrátil starosta města Buča, coby symbolu barbarství, které páchá Ruská federace na území Ukrajiny. Obratem jsem kontaktoval naši jihočeskou zdravotnickou záchrannou službu a správu a údržbu silnic s dotazem, jakou techniku bychom mohli pro Buču uvolnit. A toto je výsledek,“ upřesnil Martin Kuba s tím, že cílem kraje je podat pomocnou ruku ukrajinskému lidu v nouzi při obnově jejich rozbombardovaných měst a domovů včetně zajištění alespoň té základní přednemocniční zdravotní péče.

Jihočeští zastupitelé jednomyslně: Ukrajině darujeme tři sanity, dva traktory a jeden nakladač. Smlouvu podepsal hejtman Kuba a velvyslanec Perebyjnis.Zdroj: JČ kraj

Ukrajinský velvyslanec Perebyjnis byl za podanou pomocnou ruku velice vděčný. „Moc děkuji samotnému panu hejtmanovi i celému zastupitelstvu za tak rychlé rozhodnutí. Už jsem o tom informoval i pana starostu města Buča, který se těší, že i díky Jihočeskému kraji bude moct rychle začít s obnovou tamní infrastruktury. Zároveň je třeba zdůraznit, že situace tam je velice složitá. Došlo k strašným válečným zločinům. Minimálně několik stovek lidí bylo ruskými vojáky zabito. Jsou to ženy, děti. Jsou to civilisté. Nyní tam pracují zástupci mezinárodního soudu, kteří sbírají důkazy ruských válečných zločinů a já doufám, že ti, kteří to zavinili, budou sedět někde v Haagu. Uděláme pro to všechno,“ zdůraznil Perebyjnis.

Ty, kteří se pak případně pohoršují nad tím, že se vedení kraje kvůli situaci na Ukrajině málo věnuje Jihočechům, hejtman rázně vyvádí z omylu. „Jenom během dnešního zastupitelstva opětovně rozdělíme mezi jihočeské obce, sportovní kluby či kulturní zařízení zhruba 80 milionů korun. Celkem pak letos na jednání krajských zastupitelstev rozdělíme zhruba 450 milionů korun. Zároveň budeme dnes také schvalovat opravy silnic za zhruba 450 milionů a opravy mostů za 200 milionů korun. Za dalších zhruba 200 milionů stavíme silnice a za připomenutí stojí i to, že například nové sanity pro záchrannou službu nakupujeme každý rok. Jen za poslední dva roky jsme jich pořídili 42 kusů za 110 milionů korun,“ uzavřel hejtman Kuba.