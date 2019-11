Jihočeský kraj chce odklad nové zonace. Ministerstvo to odmítá

Jihočeský kraj žádá ministerstvo životního prostředí, aby počkalo s vydáním vyhlášky o nové zonaci NP Šumava. A to do doby, než soud rozhodne o žalobě, kterou na proces projednávání zonace kraj podal. Vyhláška už je v mezirezortním řízení a platit by mohla od Nového roku.

Šumava. Ilustrační foto | Foto: Poskytl Kryštof Diatka, ČT