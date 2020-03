ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Jihočeský autobus je podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů jeden z několika, který se do Evropy pro české občany vydal. Do Evropy již vyjely autobusy Záchranného útvaru HZS ČR, HZS Středočeského a Libereckého kraje.

"Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tak spolupracuje s Ministerstvem zahraničím. Akci v rámci profesionálního sboru koordinuje Záchranný útvar HZS ČR," doplnila Vendula Matějů.

V pondělí v 1:00 hodin ráno dorazil autobus Záchranného útvaru HZS ČR na letiště ve Vídni, odkud již přivezl české občany do Brna. Další dva autobusy budou vypraveny stejnou trasou do Vídně večer, kam dorazí kolem 21:00 hodin, a přepraví naše občany opět do Brna.

Jeden autobus HZS Středočeského kraje vyrazil v 6:00 ráno na letiště do Mnichova, příjezd do Mnichova by měl být v 12:30, odtud přepraví občany do Plzně. Druhý autobus by měl do Mnichova vyrazit ještě odpoledne a měl by být na místě ve 21:00 hodin, opět by přepravoval občany do Plzně.

Další autobus HZS Libereckého kraje vyráží v 12:00 z Liberce na letiště Frankfurt, kam by měl dorazit ve 21:30 a přiveze naše občany do Prahy.

Všechny cesty jsou samozřejmě realizovány, ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, za přísných hygienických opatření tak, aby byla minimalizována možnost dalšího přenosu nákazy.