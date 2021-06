Jak informoval Petr Ptáček ze serveru raft.cz, ve středu 9. června se uskutečnila údržba propusti ve Zlaté Koruně, kde se montoval odpadlý kryt z roxorů, který trhal lodě. Propust byla dosud zahrazena a neprůjezdná. „Problém ve Zlaté Koruně, kdy v propusti jezu docházelo k poškozování lodí, se vyřešil. Odpadlo krycí prkno ze železné konstrukce, která dokázala rozpárat lodě. Oprava byla provedena v minulém týdnu a vše by mělo být již v pořádku,“ informoval specialista na vodáctví a bezpečnost na řekách i jezech.

Podmínky na Vltavě jsou podle Ptáčka velmi dobré. „Lze splouvat i úsek v rámci Národního parku Šumava po předchozí registraci na jeho stránkách,“ zmínil s tím, že registrační systém pro splouvání Teplé Vltavy funguje do konce října a byl spuštěn již 20. května.

Na Lužnici raději hned

Lužnice je zatím splavná celá, ale je nutné plout přes Novou řeku a Nežárku. „Dá se předpokládat, že dolní úsek z Veselí nad Lužnicí a Tábora vydrží se splavností ještě do tohoto víkendu, voda ze pomalu klesá k limitu pro splutí,“ upozornil Petr Ptáček. A dodal, že proto by zájemci neměli váhat a vydat se na tento úsek co nejdříve. „Během prázdnin už nemusí sjízdný, jak nás o tom přesvědčily minulé roky,“ připomněl expert, který je i lektorem Vodácké školy záchrany.

Hladiny jsou nad limitem

Sjízdné jsou tři hlavní jihočeské řeky – Otava, Lužnice a Vltava.Zdroj: Deník/Lenka PospíšilováJak doplnil hydrolog českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Tomáš Vlasák, Otava je sjízdná z Annína, kde je hladina 10 až 15 centimetrů nad limitem. „Lužnice ze Suchdola, sjízdnosti jsou také zhruba 10 až 15 centimetrů nad vodáckými minimy. Na Lužnici u Rozvodí by vodáci měli volit raději cestu Novou řekou, protože odtok z Rožmberka do Staré řeky je příliš malý,“ popsal hydrolog.

Teplá Vltava je sjízdná z Lenory, kde je stav ze Soumarského mostu 5 centimetrů nad limitem pro zákaz splouvání. „Z Lipna ve Vyšším Brodě odtéká průtokové minimum a mělo by tak zůstat i po celý týden s výjimkou víkendu, kdy jsou naplánované dvě manipulace pro zvýšení odtoku z důvodu vodáckých závodů,“ vysvětlil Tomáš Vlasák.

I pro méně zkušené

Průtoky na všech třech řekách jsou aktuálně bezpečné i pro méně zkušené vodáky. „Nebezpečí u vyšších průtoků je spojeno zejména s některými jezy. Varování na ně nevydáváme, ale existuje celá řada informačních zdrojů, které na nebezpečně jezy nebo peřeje upozorňuje,“ uvedl s tím, že jde konkrétně o web raft.cz nebo nebezpecnejezy.cz.

Hranici mezi bezpečným a rizikovým splouváním totiž nelze stanovit. „Pro každého vodáka i pro každý úsek řeky by to bylo jiné číslo. Zákaz splouvání nastává při dosažení 2. stupně povodňové aktivity bez výjimky pro všechny,“ upozornil Vlasák.

Průtoky jsou v normě

Aktuální průtoky jsou normální nebo mírně podnormální vzhledem k dlouhodobým hodnotám pro měsíc červen. „Loňský červen byl vodnější kvůli deštivému počasí. Předchozí roky (2015 -2019) byly na druhou stranu průtokově chudší a už před prázdninami byly některé úseky zmiňovaných řek nesjízdné,“ zhodnotil.

Většina aktuálního průtoku pochází z podzemní vody a její odtok klesá velmi pomalu. „Vltava z Vyššího Brodu je sjízdná celoročně bez ohledu na míru sucha. U ostatních řek je podle aktuální situace sjízdnost zajištěna zhruba do konce června bez ohledu na to, kolik naprší. Další vývoj už bude závislý od množství srážek, které s delším předstihem nelze spolehlivě předpovědět,“ uzavřel Tomáš Vlasák.