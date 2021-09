Exkurze s přednáškami Krajského ředitelství Jihočeské policie se týkala konkrétně kriminalistiky a forenzních věd. Svou práci představili elitní policisté z Odboru kriminalistické techniky a expertíz (OKTE) jako vedoucí odboru major Ladislav Zíka, genetička Jana Husáková a daktyloskop Pavel Panský. Nechyběl ani náhled do činnosti cizinecké policie.

Krajská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová úvodem studenty informovala všeobecně o policii. „Policie je zaměstnavatel, který může nabídnout uplatnění v řadě specializací,“ uvedla s tím, že v rámci republiky je ve služebním poměru 40 tisíc policistů. „V jižních Čechám máme přes dva tisíce policistů,“ vyčíslila.

Policisté působí na nejrůznějších útvarech. Jako příklad uvedla službu např. na obvodních odděleních, na dopravní službě, na službě kriminální policie a vyšetřování, u psovodů nebo u zásahové jednotky. „Genetici, biologové, chemici či daktyloskopové najdou uplatnění právě na OKTE,“ dodala.

TalentAkademie: Prezidentem IV. ročníku Talentakademie Jihočeských nadějí se stal herec Marek Eben. Talentakademie pro nejnadanější studenty jihočeských gymnázií v různých oborech pořádá ředitel gymnázia Česká Antonín Sekyra a současný hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba od roku 2018. Letos se konala po nucené covidové přestávce, za sebou ji má přes 140 studentů. Aktuální ročník se zaměřil na biologii, nadaní Jihočeši navštívili třeba i Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Jde o program pro nadstavbové vzdělávání mimořádně nadaných studentů v Jihočeském kraji. Vychází z konceptů, které již řadu let úspěšně fungují ve spolkových zemích Rakouska a Německa, kde těmito kurzy prošla řada studentů, kteří jsou dnes již úspěšní v pracovním životě, zůstávají ve svých regionech a ve svých oborech patří mezi elitu.

Královské kriminalistické metody

Podle kapitánky Jany Husákové se policejní genetici zabývají DNA z lidského materiálu rozmanitého původu, může jít např. o sliny, krev, nehty i kosti, ale i tzv. dotykové stopy. „Stejný profil DNA mohou mít jen jednovaječná dvojčata, rozdíl v tomto případě však může určit podle otisků prstů královna kriminalistických vědních disciplín, daktyloskopie.“ vysvětlila.

Genetici a daktyloskopové spolupracují na vyšetřování nejzávažnějších trestných činů, jako jsou vraždy, loupeže a znásilnění. „I když se někteří pachatelé snaží o dokonalý zločin a maskují stopy různými způsoby, většinou chybují a nějaký biologický materiál vhodný k expertíze přece jen na místě činu zanechají,“ uvedla Husáková.

Pro studenty si přichystala i zajímavé příklady ne zcela obvyklých stop z praxe. Lupiče například dokázal usvědčit nakousnutý řízek, kterému při své protizákonné činnosti neodolal. Jednou ze smrtelných zbraní se v případě vraždy mladé ženy stal dokonce klepač na prádlo. Na zlodějku poukázal biologický materiál zanechaný na záchodovém prkénku v bytě okradeného seniora.

Chemická laboratoř

Znalec v oboru chemie kapitán Petr Šlejhar s Jihočeskými nadějemi probral činnost jeho laboratoří, kde experti pracují převážně s omamnými a psychotropními látkami a jedy. „Na našem pracovišti zpracováváme veškerý materiál, u kterého je třeba zjistit fyzikální vlastnosti a chemické složení,“ vysvětlil. Identifikují například i neznámé látky, zabývají se určením akcelerantů hoření pro profesionální hasiče po požárech.

Studenty nejvíce zajímaly právě praktické ukázky. To potvrdila i Alice Novákova z Tábora, která studuje soběslavské gymnázium. „Bylo to zajímavé, překvapila mě informace o výrobě nových syntetických drog, i jak je těžká jejich identifikace oproti těm běžným,“ zmínila. Zaujaly ji i poutavé přednášky. „Nejvíce mě bavilo asi zajišťování kriminalistických stop,“ dodala Alice Nováková, která by se ráda stala zubní lékařkou.