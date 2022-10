Zatím není povolena tzv. ochranná vakcinace, která by se aplikovala každoročně. „V tomto případě šlo o nouzovou, na kterou se udělovala výjimka z důvodu výskytu ptačí chřipky. Další očkování tak zatím není možné, pro nás je to uzavřená kapitola,“ reagoval na dotaz, zda se očkování bude opakovat.

Husy z Byňova jako jediné v Česku dostaly vakcínu proti ptačí chřipce

Mladá housata také disponují dočasnou imunitou od svých rodičů. „Ověřili jsme si, že se protilátky přenesly i na housata, vzorky jsme odebírali dva týdny od vylíhnutí. Jde však o pasivní imunitu, kdy množství protilátek rychle klesá, určitá ochrana proti ptačí chřipce u mladých ale bude,“ dodal Kouba.

Dvě hospodářství

Informace doplnil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Očkování se podle něj uskutečnilo na základě vakcinačního plánu. „Vakcinace byla provedena konkrétně na hospodářstvích v Byňově a v Údolí u Nových Hradů u vybraných hus vedených jako genetický zdroj,“ upřesnil.

Vakcinace snižuje riziko přenosu infekce, chrání před těžkým klinickým průběhem a snižuje množství vylučovaného viru při onemocnění. Nouzová vakcinace se používá u přesně definované populace v daném místě po určitou dobu a podmínkou je přesná identifikace jednotlivých zvířat.

Spokojen s výsledkem je i ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. „Podařilo se naočkovat původní hejno, mladé očkovat zatím nelze. Chceme pokračovat v jednáních s ministerstvem, zda by bylo možné očkovat i housata, uvidíme, jak to dopadne,“ komentoval stručně.

Veterináři naočkovali husy z Nových Hradů proti ptačí chřipce, je to výjimečné

Za záchranu je vděčná hlavně Naďa Hrvolová, která má chov hus přímo na starosti. Ta odhaduje, že by se husí populace mohl vrátit do původního stavu tak do dvou let. „Vakcinace se podařila, teď jen doufáme, že se nám další ptačí chřipka vyhne. Příští rok se chov rozjede a další už bychom se mohli vrátit k normálu,“ odhadla.

Historie a tradice místního chovu se píše více jak 50 let. Rybářství Nové Hrady každoročně vyprodukovalo 50 tisíc housat, letos to kvůli loňskému výskytu ptačí chřipky H5N1 bylo pouhých 9 tisíc. V chovu hus se tento druh ptačí chřipky potenciálně nebezpečné a přenosné na člověka potvrdil loni v listopadu, veterináři zde s pomocí profesionálních hasičů utratili více jak 4100 kusů vrubozobých ptáků. Chovatelé vyselektovali geneticky významné jedince určené k rozmnožování, veterináři je před aplikací několikrát testovali na virus ptačí chřipky, až posléze přistoupili k nouzovému očkování.

Husy podle Hrvolové očkování snášely dobře, na případný výskyt ptačího moru v okolí jsou připraveni okamžitě reagovat. „Loňský rok byl pro nás opravdu extrémní. Jsme zvyklí v případě nákazy téměř okamžitě chov zabezpečit. Husy izolovat, zavřít do hal, kde je voda v napáječkách i krmení,“ zmínila postup, který mají naučený v případě ohrožení.

Cena za husu šla nahoru kvůli dražším energiím, i mladých hus bylo méně, kvůli loňskému vybíjení spojenému s výskytem ptačího moru. „Moc housat vzhledem k okolnostem letos nebylo, většina se prodala. To, co jsme připravili na svatého Martina, už je všechno zamluvené,“ sdělila Naďa Hrvolová.

Jednoznačný úspěch

Provedenou nouzovou vakcinaci považuje veterinární správa za jednoznačný úspěch. „Jde totiž o geneticky významný a jediný šlechtitelský chov českých hus v ČR svého druhu. Právě proto SVS využila možnosti udělit chovu výjimku a souhlasila s nouzovou vakcinací, aby se zamezilo opakovanému zavlečení nákazy do chovu,“ vysvětlil dále mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Ptačí chřipka na Novohradsku ohrožuje šlechtitelský chov hus v Byňově

Již k 1. dubnu Krajská veterinární správa (KVS) pro Jihočeský kraj ukončila veškerá mimořádná veterinární opatření ke dvěma ohniskům na Novohradsku. „Husy tak mohly být opět vypuštěny do venkovních výběhů chovů a skončila také veškerá omezení přemísťování hus do chovů a z chovů,“ zmínil.

Vakcína by měla po podání poslední dávky udržet dostatečnou imunitu minimálně na dobu 12 měsíců, to znamená, že pro letošní sezonu chřipky by hejna měla být v bezpečí. Jihočeské husy ale stále zůstávají pod veterinárním dozorem. „Provádíme pravidelné kontroly. Pokud jde o klinický stav zvířat a v souladu s platnou legislativou jsou husy každý rok testovány na přítomnost viru ptačí chřipky,“ podotkl Vorlíček.

Predikce jsou nepříznivé

Podle ředitele KVS Františka Kouby letošní předpovědi kolem ptačí chřipky nevypadají vůbec dobře. „Vypadá to špatně, divocí ptáci už začali migrovat. Jsou případy v celé západní Evropě od Španělska po Nizozemsko, dokonce i ve Finsku už je ptačí chřipka prokázaná. Objevila se mnohem dříve, než to bylo obvyklé, u nás zatím žádný případ nemáme,“ popsal.

Ptačí chřipka společně s africkým morem prasat patří mezi dva hlavní body jednání Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE – Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health). „O těchto tématech hovořily i nejvyšší veterinární autority v Praze v rámci předsednictví ČR v EU v závěru září. Na OIE se bude řešit co s ptačí chřipkou dál, jestli povolit, či nepovolit plošnou vakcinaci,“ uzavřel ředitel KVS Kouba.