Měšťanský pivovar Dudák Strakonice vyváží své pivo do ukrajinského Užhorodu. „To by asi zatím problém nebyl, ale náš odběratel dodává strakonické pivo do Kyjeva. A to už problém je. Všechny obchody se zastavily,“ řekl obchodní ředitel strakonického pivovaru Martin Man. V pravidelných dodávkách putovalo ze Strakonic na Ukrajinu zhruba 1000 hektolitrů piva. „Jsme v s naším odběratelem v kontaktu, voláme si každé dva dny,“ dodal Martin Man.

„Doufám, že se nás současná situace na Ukrajině v zásadě nedotkne. Díky naší historii máme velkou diverzifikaci prodejů, zhruba do osmdesáti zemí světa. V tomto okamžiku tedy v zásadě nejsme závislí na exportu do žádného z těchto teritorií. Všechny země, kam exportujeme, jsou pro nás důležité. Rusko pro nás je i historicky zajímavé, už před patnácti lety jsme v něm budovali naše obchodní vztahy a zároveň i zázemí pro výrobu,“ uvedl majitel táborského Brisku Mojmír Čapka.

Připomněl, že Brisk má v ruském Toljatti továrnu na výrobu svíček, která je dodává přímo rusko-francouzsko-japonské firmě AvtoVaz, která vyrábí automobily.

Kromě svíček dodává továrna v Toljatti AvtoVazu také snímače. „Jsme nominováni na výrobu určitého typu motorů. Chceme tam i nadále zachovat výrobu, současné okolnosti, které probíhají okolo sankcí, nás nyní v zásadě nijak neomezují,“ upřesnil Mojmír Čapka.

Nevyváží od roku 2014

Mluvčí mlékárny Madeta Marta Faktorová zdůraznila, že do Ruska největší tuzemský zpracovatel mléka nevyváží své produkty už od roku 2014, kdy začalo platit ruské embargo na dovoz potravin. „Už tehdy bylo jasné, že je pro nás ruský trh ztracený nenávratně,“ zmínila s tím, že než začalo embargo platit, vyvážela Madeta do Ruska sýr Niva v ročním objemu zhruba 150 milionů korun. A trvalo pět let, než se mlékárně na ruský trh vůbec podařilo dostat.

Velešínský Jihostroj, který vyrábí hydraulická zařízení a části do leteckých motorů, také náleží mezi firmy, které jsou s Ruskem a Ukrajinou z hlediska vývozu určitým způsobem spojeni. Současným vývojem je vedení společnosti silně znepokojeno. „Samozřejmě situaci podrobně sledujeme,“ sdělil ředitel pro strategii a marketing Hynek Walner.

„Současný stav si nikdo nepřeje, a je nám líto všech obětí. Situace způsobí řadě českých firem, včetně nás, potíže. I když některá média uvádějí, že český export do Ruska představuje pouhá dvě procenta, není to pravda, protože je potřeba si uvědomit, že řada českých výrobků se do Ruska dostává v podobě vyšších celků,“ vysvětlil. Podotkl, že to je i případ Německa, jež je velkým exportérem do Ruska, a pro něj je Česko důležitou dodavatelskou základnou. „Negativní dopady do byznysu rozhodně budou,“ uzavřel Hynek Wallner.