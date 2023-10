Jednotlivé disciplíny byly pojmenované podle známých písní. Například již zmíněná rvačka narkomanů se jmenovala Medvídek. „Nechtěli jsme studentům přímo napovídat, co je čeká. Protože Xindl X zpívá o opiátech, měli studenti v této disciplíně správně zařadit léky,“ uvedla hlavní sestra prachatické nemocnice Ivana Čížková. Proto prý také reálná situace ve feťáckém doupěti. „Naším záměrem bylo studentům připravit co největší realitu, ne jen postup na figurínách,“ dodala Ivana Čížková.

Zranění i situace jako ve skutečnosti

Přesně to ocenili studenti ze Střední zdravotnické školy Písku, kteří museli ukázat i pevné nervy. „Bylo to dost reálné včetně té jejich hádky, výrazů a prostředí. Ale myslím si, že jsme to zvládli,“ řekl jeden ze zasahujících studentů Matyáš Kačírek. To potvrdila i sestra, která zásah hodnotila. „Byli fakt dobří.“

Pro studenty představuje taková soutěž především velkou výzvu. „Nevíme, co nás čeká a jak budou jednotlivé disciplíny vypadat. Ale nebojíme se ničeho, jsme bojovníci,“ řekla Michaela Kašáková ze Střední zdravotnické školy v Písku.

Prohlédněte si také fotky z loňského ročníku Jihočeské sestřičky:

1/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 10/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 11/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 12/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 13/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 14/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 15/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 16/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 17/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 18/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 19/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 20/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 21/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 22/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 23/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 24/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 25/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 26/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 27/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 28/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 29/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 30/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 31/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 32/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 33/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 34/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 35/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 36/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 37/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 38/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 39/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 40/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 41/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Zdravotnické týmy soutěžily o Jihočeskou sestřičku, dorazil i filmový pes Gump. 42/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec 47/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Týmy budoucích zdravotníků poměřily síly v sedmnácti disciplínách. 48/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Malým pacientům udělala radost návštěva filmového psa Gumpa. 51/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Týmy budoucích zdravotníků poměřily síly v sedmnácti disciplínách. 52/59 Zdroj: Nemocnice Jindřichův Hradec Malým pacientům udělala radost návštěva filmového psa Gumpa.

Právě v Prachaticích se před lety konal první ročník této soutěže. Ředitel Michal Čarvaš je přesvědčený o tom, že její úroveň stoupá. „Máme už více propracované disciplíny, zařadili jsme hodně hraných scének. Snažíme se, aby si celou událost užili jak studenti, tak i pracovníci nemocnice, kteří se zapojují,“ uvedl Michal Čarvaš. Kromě toho ale oceňuje velký zájem samotných studentů a jejich energii a chuť vše zvládnout i následně oslavit. Michal Čarvaš vysvětlil význam soutěže. „Vnímáme profesi zdravotních sester jako velmi důležitou a záslužnou, proto jsme ji touto soutěží chtěli více zviditelnit a poděkovat těm, kteří se pro ni rozhodli. Chceme soutěží také podpořit spolupráci mezi jihočeskými nemocnicemi a zdravotnickými školami v našem kraji.“

O titul Jihočeská sestřička 2023 bojovalo pět týmů v kategorii vysokých a vyšších odborných škol a 12 týmů středoškoláků. Soutěž je určená studentům třetích ročníků VOŠ a VŠ, oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář a studentům čtvrtých ročníků středních zdravotnicích škol, oboru praktická sestra.

Výsledky soutěže

První soutěžní kategorii, která je určená studentům třetích ročníků VOŠ a VŠ, vyhrál tým ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity ve složení Adéla Plačková, Kristýna Dvořáková a Roman Klabouch pod vedením kapitána Radka Rothschelda. „Jeli jsme na soutěž s tím, že to může dopadnout všelijak, ale že bychom chtěli vyhrát. A ono to vyšlo. Celý den jsme si moc užili. Disciplíny byly skvěle připravené, zábavné, figuranti opravdu přesvědčiví,“ shodovali se členové vítězného týmu, které na jaře příštího roku čeká ukončení studia a většina z nich chce nastoupit do zdravotnictví a studovat dálkově ještě magisterské studium. Tento tým se stal také absolutním vítězem letošního ročníku soutěže Jihočeská sestřička. Čtyřčlenné týmy složené ze studentů Jihočeské univerzity obsadily i druhé a třetí místo.

Jihočeská sestřička se vrací do prachatické nemocnice, tam kdysi začala

Druhá kategorie je určena studentům čtvrtých ročníků středních zdravotnicích škol a vyšších odborných škol zdravotnických, obor praktická sestra. V té zvítězil tým ze Střední zdravotnické školy v Písku. Vedl ho kapitán Matyáš Kačírek a členkami byly Tereza Nosková, Eliška Schánilcová a Valentýna Lukšajderová. „Byl to skvělý den. Soutěžní úkoly byly zábavné. Ověřili jsme si, že dokážeme pracovat v týmu. Naše vítězství patří také našim vyučujícím, kteří nás bezvadně připravili,“ radovali se vítězové středoškolské kategorie, kteří budou na jaře maturovat. Kapitán by se chtěl pustit do studia medicíny a také členky týmu chtějí dál studovat zdravotnické obory.

Druhou příčku obsadila parta, která soutěžila pod číslem 12 a její členové studují Střední zdravotnickou školu Jindřichův Hradec.

Bronzové medaile v kategorii středoškoláků získal tým s číslem 6 ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice.