Svou kandidaturu ohlásil František Farka až ve Větrném Jeníkově. Původní počet kandidátů činil čtyři. Poslední z nich, Milan Nechvátal, chovatel plemene Aberdeen Angus, se však své kandidatury vzdal a vyjádřil svou podporu jihočeskému chovateli Františku Farkovi, který dostal nadpoloviční většinu hlasů. Ujal se tak nejvyšší funkce ve svazu chovatelů masného skotu.

Svou podporu přijela vyjádřit kandidátovi Františku Farkovi i Ing. Lada Sojková z Hořic na Šumavě, která vážila do Větrného Jeníkova dvouhodinovou cestu. „Domnívám se, že tento kandidát splňuje veškeré požadavky, které by právě předseda svazu měl zastávat,“ sdělila. Závěrem Farka pronesl děkovný projev, ve kterém poděkoval všem svým příznivcům, ale nejen jim: „Já děkuji všem, kteří jste hlasovali, bez ohledu na to, komu jste svůj hlas dali. Budu se snažit opravdu být předsedou vás všech, i těch, kteří jste mě nevolili, a chtěl bych, aby náš svaz fungoval. Zároveň ale budu potřebovat pomoc vás všech, protože když se nebudeme chtít všichni domluvit, tak jeden předseda nic nezmůže,“ dodal na závěr.