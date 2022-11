Deset až dvanáct procent ve Vimperku a deset až patnáct procent ve Volarech. Takové bude navýšení ceny tepla v šumavských městech. Nejběžnější letošní cena ve Vimperku je podle jednatele společnosti Teplo Vimperk Miroslava Ryse 654 korun za gigajoul. K tomu ale musí odběratel ještě připočítat desetiprocentní DPH. „Kalkulace pro příští rok bude hotová do konce listopadu. Odběratelům ji představíme v prosinci,“ uvedl Miroslav Rys.

Ve Volarech je podle informací jednatele městské společnosti Energetické služby města Volary Jiřího Rýpara cena bez daně 610 korun za gigajoul. Nárůst ceny ovlivňuje cena uhlí, kde cena stoupá. Volarští mají kotle na uhlí a plyn. Cenu plynu se jim ale podařilo zafixovat do konce příštího roku. „Uhlí jsme nakoupili už v létě, ale další dodávky budou dražší, a to o více než patnáct procent,“ řekl Jiří Rýpar s tím, že zmíněná cena je předběžná, tu výslednou určí až vyúčtování.

Během prosince zveřejní kalkulaci ceny tepla pro příští období také Tepelné hospodářství v Prachaticích. Současná předběžná cena pro letošní je stanovena 689 korun za gigajoul. A pro příští rok by měla zůstat stejná. Výslednou cenu bude Tepelné hospodářství znát až v únoru při vyúčtování. „Naše kotelny využívají plyn a jeho cenu se nám podařilo zafixovat do konce roku 2024. Předpokládáme tedy, že stejnou cenu jako letos udržíme,“ uvedl jednatel prachatické městské společnosti Tepelné hospodářství Petr Kolín.

Prachatičtí jsou připraveni i na případný výpadek dodávky plynu. Plné jsou dvě nádrže na LTO. „S ním jsme schopní vytápět podle klimatických podmínek celý městský systém dva až tři týdny,“ ujistil Petr Kolín s tím, že přepojení kotlů na jiný zdroj paliva by trvalo zhruba hodinu. „Zákazníci by to ani nepostřehli,“ zakončil.