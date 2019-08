Na tom ale měli být původně i letos v létě. Na koupališti měla úřadovat firma a z koupaliště se pomalu stávat krytý bazén. Jenže, i když město vyhlásilo vloni výběrové řízení, místo dělníků nastoupili i letos na koupaliště opalující se a cákající se návštěvníci. Nejprve měly firmy doplňující dotazy, a tak se výběrové řízení protahovalo. Pak nastoupilo nové vedení města a žádnou firmu nevybralo. Nejen firmy měly spoustu otázek. I nové vedení chtělo mít na papíře přesná čísla, a ta prý nejsou. Není podle něj jasné, zda rozpočet města stačí nejen na stavbu, ale jestli městská kasa unese v budoucnu provoz plánovaného areálu. A tak se stávající plány přestěhovaly do šuplíku. Opět. Ve Vimperku totiž rozhodnutí, že z koupaliště vybudují areál vodních sportů, padlo už v roce 2006.

Volarští se chodí koupat do zrekonstruovaných prostor krytého bazénu od loňska, Prachatičtí se do něj vydají za pár dní. Sice někteří na rekonstrukci hudrují a přesně vědí, co je v bazénu špatně, i když v něm třeba ani ještě nebyli, ale v zimě už nemusejí, na rozdíl od Vimperských, nikam dojíždět.