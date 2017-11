Jedenáctiletý Jára z Prachatic zachránil kamaráda

Prachatice - Nejen diplom bude připomínat jedenáctiletému klukovi, že zachránil život o rok staršímu kamarádovi Jirkovi Kadlecovi z Prachatic.

Jaroslav Šísl z Prachatic zachránil život svému kamarádovi.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Za svoji pohotovost získal nominaci Jaroslav Šísl v soutěži Dětský čin roku v kategorii Záchrana lidského života.

Příběh se odehrál ke konci prázdnin v Drslavicích na Prachaticku. Jára a jeho brácha Vašík tam byli u babičky a dědy. Léto v Drslavicích na chatě trávil také dvanáctiletý Jirka, který má dopoledne rodiče v práci. „Jaroušek a Jiřík se rozhodli vyrazit ven. Jára na koloběžce, Jirka na pennyboardu,“ vypráví Jardova maminka Martina Šíslová. Jára si vzal helmu na hlavu, na které má GoPro kameru. Jirku prý ještě upozornil, ať si helmu taky vezme. „Jirka ale neposlechl,“ dodává.

Osud tomu asi chtěl a Jiřík z pennyboardu spadl přímo na hlavu. Po pádu zůstal ležet na zemi, krátce byl v bezvědomí. Probral jej až Jardův hlas. „Smutné je, že kolem projeli dva dospělí a nikdo z nich nezastavil,“ vrtí ještě dnes nechápavě hlavou Martina Šíslová.

Podle slov Járy Šísla Jirka tvrdil, že mu nic není, že si půjde lehnout na chatu, než rodiče přijedou, že ho jenom trochu bolí hlava. „Vzal jsem ho raději k dědovi a babičce a řekl jim, co se mu stalo,“ popsal další kousek příběhu Jára, který dal Jiříkovi na hlavu pytlík s mraženou zeleninou, aby ho to tolik nebolelo. „Jeho starší sestra pak zavolala Jirkovým rodičům,“ doplnil Jára Šísl.

Rodiče reagovali okamžitě a nechali Jiříka převézt na vyšetření do nemocnice.. „Na rentgenu zjistili, že má prasklou lebku. Mailem poslali lékaři snímek do Českých Budějovic a záchranná služba ho vezla tam. Byly to okamžiky hrůzy, Jirka byl v kritickém stavu,“ vzpomíná Martina Šíslová.

Primář z českobudějovické neurochirurgie volal rodičům až po několika hodinách, že je Jirka stabilizovaný. Prý se dostal do nemocnice na poslední chvíli. Ukázalo se totiž, že měl otok mozku. „Kdyby se Jiřík nedostal do nemocnice včas, nebo si šel opravdu lehnout, tak by nastalo kóma,“ přiblížila maminka malého hrdiny, který svému kamarádovi pomohl tím, že od něj neutekl, nelhal a popsal dospělým situaci tak, jak se stala, ale i tím, že mu na hlavu přiložil mraženou zeleninu. Právě tím otékání mozku výrazně zpomalil.

O svém chování mlčel až do chvíle, kdy zážitek popsal začátkem letošního školního roku při slohové práci. To už jeho vyučující Hana Šimková nepřehlédla a Jára je proto nominován na Dětský čin roku. „Dostal jsem ocenění i ve škole, ale důležitější pro mě je, že je Jirka v pořádku,“ říká školák.

Hlasování na webových stránkách Dětský čin roku, kde Jára bojoval o hlasy, je ukončeno. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni dne 7. prosince 2017 na Staroměstské radnici v Praze.