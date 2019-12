Změna v parkování na Velkém náměstí v Prachaticích vytáčí prachatické podnikatele „doběla“. Některé z nich nová pravidla dokonce dohánějí k úvahám, že s podnikám seknou úplně. Zásobovači totiž od začátku prosince nesmějí vykládat zboží v čase mezi desátou dopoledne a jednou hodinou odpoledne. Pokud přeci jen přijedou, trvá jen pár minut, než jsou za zastavení v zakázané zóně ohodnoceni pokutou za dopravní přestupek.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Pro odvážlivce, kteří se pustí do podnikání uvnitř prachatických hradeb, je parkovací nařízení posledním „hřebíčkem do rakve“. To, že za parkování pro svá auta si musejí zaplatit pět tisíc ročně bez nároku na místo, to by možná ještě ustáli. Jenže to, že jejich regály klidně mohou zůstat prázdné, když se dodavatel z druhého konce republiky zrovna netrefí do nařízením stanoveného času, jim hrne slzy do očí. O chybějícím místu pro pacienty lékařů, kteří mají v centru ordinaci, raději nemluvit.