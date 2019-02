Prachatice – Ke sportu v Prachaticích neodmyslitelně patří judista Jiří Sosna. Mistr Evropy, bronzový z mistrovství světa a pátý z olympijských her se ve své kariéře „pral" i za Prachatice. Na akci Pojď si vybrat, co tě baví se objevil loni i letos.

Jiří Sosna. | Foto: Archiv J. Sosny

Stačil jste si projít všechny sportoviště?



Ano, prošel jsem si různé sporty, ale samozřejmě jsem byl nejvíce u judistů. Měli to perfektně připravené, ukázky byly skvělé. Bylo to znovu o level výše než loni



Šumava je prakticky vaším druhým domovem…



Je to pravda. Je tu moc krásně a fakt není lepšího druhého místa.



Co popřát prachatickému sportu?



Především, aby lidi sportovali. Aby se podařilo děti dostat od počítačů a je jedno k jakému sportu. Vůbec nejsou důležité výsledky, ale hlavně, aby sport bavil.



Co jste říkal na tu masu dětí, která se tu dnes objevila?



Je to nádhera a doufám, že jich co nejvíce u sportu zůstane. Doufám, že to nebraly tak, že se pouze ulijí ze školy, ale že si opravdu některý ze sportů oblíbí a vyzkouší ho.