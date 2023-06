Přeshraniční spolupráce s bavorským městem Freyung a především společné podání žádosti o dotaci se Vimperským vyplatila. Jen pár hodin před tím, než Vimperští vyrazili do Bavor prezentovat kulturní život v šumavském městečku, se dozvěděli, že dotaci na opravu Pivovarských teras ve Vimperku program Interreg Bavorsko - Česko podpořil.

Architektonický návrh ukazuje, jak budou vimperské Pivovarské terasy vypadat příští rok na podzim. Výhled na zámek je okouzlující. | Foto: www.steineramalikova

Zprávu o tom, že Vimperští peníze získají zaslal Deníku koordinátor prezentace města na Bavorské zemské krajinné výstavě Šimon Blaschko. Upřesnil, že a je součástí přeshraničního projektu s partnerským městem Freyung. Ten v rámci této akce postaví novou rozhlednu v areálu na Geyersbergu, což je vrch nedaleko Freyungu. Dotační peníze z přeshraničního projektu by měly pokrýt až osmdesát pět procent celkových nákladů na rekonstrukci Pivovarských teras. Celkové odhadované náklady jsou zhruba čtyřicet milionů korun.

Architektonický návrh ukazuje, jak budou vimperské Pivovarské terasy vypadat příští rok na podzim. Výhled na zámek je okouzlující.Zdroj: www.steineramalikovaPodle informací vimperské starostky Jaroslavy Martanové se opravami začne ještě letos a kompletně hotovo bude na podzim příštího roku. Vimperští jsou na rekonstrukci Pivovarských teras připraveni. „V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby,“ řekla Jaroslava Martanová. Upřesnila, že město ale musí do konce června počkat. „Musíme k žádosti o dotační peníze ještě doložit posudek, zda je připravený projekt odolný na klimatické vlivy,“ upřesnila s tím, že posudek zpracovává odborná firma a bude hotový právě do konce června. Pak už nebude nic bránit podpisům a ve chvíli, kdy bude město znát dodavatele stavby, firma se neprodleně pustí do práce. Každopádně na pondělním jednání zastupitelé rozhodnou o uvolnění deseti milionů korun z finanční rezervy města na revitalizaci Pivovarských teras. Část nákladů na obnovu totiž musí město Vimperk zaplatit z vlastních prostředků. Unikátní terasy, ze kterých je úchvatný pohled na vimperský zámek, budou po jejich kompletní opravě sloužit jako veřejný prostor hlavně pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Vimperské Pivovarské terasy čekají na stavební povolení

„Vybudováním nových turistických cílů v česko-bavorském příhraničí chceme rozšířit nabídku cestovního ruchu a oživit někdejší spojení, například setkáváním lidí, jejichž minulost či současnost je provázána s naším městem," vysvětlila vimperská starostka. Získání dotačních peněz na dvě akce na obou stranách hranice je vlastně dárkem pro obě města k dvacetiletému výročí společného partnerství, které oslavují v letošním roce.

Podobu Pivovarských teras řeší město Vimperk od roku 2019. Tehdy totiž při prvním vyhlášení participativního rozpočtu obdrželo návrh na vykácení a vyčištění první terasy, což se hned v následujícím roce povedlo. Po odhalení jedinečného prostoru byla následně vyhlášená architektonická soutěž, jejíž vítěz v roce 2021 obdržel zadání pro zpracování projektové dokumentace. Krůček po krůčku tak Vimperští během tří let došli až k tomu, že z dotačním peněz dostanou šanci vytvořit jedinečný prostor.

Víte, že…

Když vlastnili Vimperk Schwarzenbergové, sloužily Pivovarské terasy jako ovocný sad a už tehdy získaly svou nynější podobu. Jedná se o sérii terasovitých ploch vzájemně oddělených kamennými opěrnými zdmi a propojených kamennými schodišti. Až do roku 2000 byly terasy využívány k zahrádkaření a nebyly veřejně přístupné. Poté zarostly keři a prostor neměl žádné využití.

Vimperský zámek ze zimního spánku probouzí miliony korun, začínají další opravy