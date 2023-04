S obavami chodili v posledním týdnu do práce poštovní úředníci. Avizované rušení poboček je mohlo připravit o mnohdy jediný zdroj příjmu. Dnes Česká pošta vydala seznam tří set poboček, kterých se má avizované rušení týkat.

Česká pošta v Prachaticích. | Foto: Ondřej Babka

Podle zjištění Deníku mezi nimi není žádná pobočky na Prachaticku. Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden. Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Nově každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

Rušení poboček na jihu Čech dojde ke zrušení celkem osmnácti poboček. Rušení se týká pěti poboček v Českých Budějovicích, tří v Jindřichově Hradci a v Táboře, dvou v Českém Krumlově, po jedné ve Strakonicích, v Písku, Milevsku, v Sezimově Ústí a Veselí nad Lužnicí.

Hejtman: Je třeba najít ekonomicky udržitelný a fungující model



Pochopení pro krok vlády má jihočeský hejtman Martin Kuba: „To, že byl současný ekonomický model fungování pošty neudržitelný, bylo jasné dlouho a je logické, že vláda, pokud chce takovou službu občanům zachovat, musí nalézt ekonomicky udržitelný a racionálně fungující model, který obstojí v době neustálého nárůstu digitální komunikace a konkurence v oblasti logistiky," reagoval a nechce se nyní vyjadřovat ke konkrétním případům rušených poboček.

„Jejich výběr měl vycházet z detailní analýzy pracovníků pošty a seznam by měl být diskutován se starosty, nehodlám se pouštět do hodnocení jednotlivých poboček, protože na to nemám dostatek informací," vysvětluje hejtman. To ale neznamená, že nepředpokládá, že se bude o některých poštách ještě vyjednávat.

„Je logické, že tohle téma vyvolá velkou politickou diskuzi, protože se redukuje veřejná služba tam, kde jsou na ni lidé zvyklí.

Za sebe bych jen všechny aktéry požádal, abychom tu diskuzi vedli co nejracionálněji s vědomím toho, že veřejné rozpočty jsou jen jedny a musíme z nich jako společnost zaplatit důchody, léčby pacientů v nemocnicích, provoz kvalitních sociálních služeb, školství, funkční policii, složky IZS a další věci a že je nutností hledat takové cesty, kde jsou veřejné prostředky vynakládány co nejúčelněji," uzavřel Martin Kuba.