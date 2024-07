Podcast Deníku Z jižních Čech jsme natáčeli ve studiu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Nejprve vám chci pogratulovat k tomu, že jste vstoupil do Síně slávy světového hokeje. To je obrovská událost. Myslím, že nejen pro vás osobně, ale i pro jihočeský sport, český a československý sport, vlastně i pro ten světový. Ale víte, co mě zajímá? Jak tohle funguje v praxi? To vám někdo zatelefonoval? Nebo jste našel v poštovní schránce dopis?

close info Zdroj: Deník/Kamil Jáša zoom_in Jaroslav Pouzar: Z Budějovic do Síně slávy. Legenda vzpomíná na svou kariéru

Ne, dostal jsem email od mezinárodní federace, že budu uveden do Síně slávy a musel jsem jim vyplnit spoustu dotazníků, včetně toho, jak budu cestovat do Prahy a jestli poletím letadlem. Všechno muselo být naplánované kvůli akreditaci na mistrovství světa, protože jsem tam byl na poslední semifinále a finále. Na poslední tři nebo čtyři dny jsem tam byl pozvaný od mezinárodní federace. Trvalo to asi dva měsíce, než jsme všechno vyřídili po emailu. No a pak jsme odjeli se synem na mistrovství světa.

Podívejte se na medailonek hokejové legendy

Medailonek hokejové legendy Jaroslava Pouzara. | Video: Redakce/archiv

Doplním vaši vizitku: dvakrát titul mistra světa, třikrát Stanley Cup, medaile z olympijských her. Ale jak vysoko řadíte ten fakt, že jste v Síni slávy světového hokeje?

Já si myslím, že víc už nemůžu získat, protože to je poslední ocenění a jsem strašně rád, že jsem to dostal ještě za svého života, že se s ním můžu těšit.

My už jsme o tom jednou spolu mluvili. Jste zastánce toho, že ocenění by se měla dávat těm, kteří ještě mohou přijít a převzít si ho osobně.

No, já si myslím, že to je dobře, protože když už tady nejste, tak to ocenění má sice váhu pro vaši rodinu, ale vy samotný už to nějak neprožijete…

