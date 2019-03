Hrálo se v prachatické sportovní hale na dvanácti stolech a z časových důvodů pořadatelé pustili do turnaje 24 jednotlivců a 16 dvojic. Jednotlivci hráli ve čtyřech šestičlenných skupinách každý s každým a odtud se postupovalo do vyřazovacích bojů jednak o prvenství a jednak v soutěži útěchy. Memoriál Martina Pixy se hrál ve čtyřech skupinách po čtyřech dvojicích, opět se hrálo každý s každým a ve skupině bylo vždy povinné odehrát dvě dvouhry a čtyřhru. Následně týmy postupovaly do vyřazovacích bojů o celkové prvenství a do turnaje útěchy.

Turnaj jednotlivců přinesl od začátku líté a vyrovnané boje a o postupu do vyřazovací části o prvenství v některých případech rozhodovaly až vzájemné zápasy. Zajímavostí vyřazovací části o prvenství je určitě to, že se turnaje zúčastnily čtyři ženy a všechny se probojovaly do této části. Nicméně do semifinále mohli jen nejlepší čtyři a z něho se do finálového souboje probojovali Petr Gruber a Zbyněk Holub. Souboj dravého mládí a zkušenosti vyzněla ve prospěch toho mladšího Petra Grubera.

Memoriál Martina Pixy dvoučlenných týmů přinesl další velké pingpongové bitvy. Nasazovalo se do skupin podle ELO žebříčku a k žádnému velkému překvapení nedošlo. Do vyřazovacích bojů o 1. – 8. místo postoupili všichni losovaní z prvních dvou košů. Semifinále se však již stalo pohřebištěm těch, kteří vyhráli základní skupiny. Vypadly dvojice Wimberský – Hůrský, Schoř – Sekan a Halabrín – Fišerová. Do semifinále se dostal jediný vítěz skupiny a to dvojice Horčica – Janoud. Ta pak však zůstala v semifinále na pálkách volarské zkušenosti v podobě dua Lorenčík – Zajac. Ve druhém čtvrtfinále narychlo složená dvojice Fleišman – Klíma porazila duo Sivera – A. Dubravcová. Ve finále přálo štěstí J. Fleišmanovi s V. Klímou, kteří porazili F. Lorenčíka s V. Zajacem třikrát 3:2 a celkově tedy 3:0.

Pořadí jednotlivců: 1. P. Gruber, 2. Z. Holub (oba Libín PT), 3. J. Jiráň (Strunkovice), 4. J. Březinová (Lhenice), 5. – 8. J. Sedlák (Vimperk), T. Novotná (Lhenice), Z. Sekan (H. Vltavice) a K. Černý (Zdíkov). Pořadí dvojic: 1. J. Fleišman (Svatá Maří) – V. Klíma (Mostové jeřáby PT), 2. F. Lorenčík – V. Zajac (ARBORE Volary), 3. R. Sivera – A. Dubravcová (Lhenice), 4. J. Janoud (Vimperk) – R. Horčica (Slávia PT).