Janu Houškovi chybí příběhy obyčejných lidí

Prachatice – Na návštěvu za bývalým prachatickým starostou Janem Houškou (74) jsem se vydal do jeho dílny, jeho království, kde, jak sám tvrdí, žije při restaurování starých předmětů a vyřezávání betlémů stranou od všech starostí. Aby ale zůstal v obraze, co se ve městě a jeho okolí děje, čte Prachatický deník. Je to další list v řadě regionálních titulů, které odebírá už desítky let.

Jan Houška. | Foto: Deník/Radek Štěpánek

„Dlouhá léta to byla Jihočeská pravda, tu jsem odebíral, už když jsem bydlel na Českobudějovicku. Tady v Prachaticích to byl potom Hraničář a velmi rád jsem měl Prachatický zpravodaj, kterému se zkráceně říkalo P," vyjmenoval své dřívější oblíbené tituly předplatitel. Deník čte každé ráno, než usedne ke své práci v dílně. A s jeho obsahem je podle vlastních slov spokojený, i když při svém chválení nezapomene upozornit i na to, co jemu samotnému na našich stránkách schází či přebývá. „Protože mě sport zase až tolik nezajímá, vůbec by mi nevadilo, kdyby mu byla věnována menší pozornost. Na druhou stranu ale vím, že je spousta lidí, kteří by ho chtěli ještě více," uvažoval pravidelný čtenář. Ten by se raději dočetl například více o zemědělcích, lidech pracujících na stavbě a vůbec obyčejných lidech, jak sám říká. „Podle mě je záslužné psát o tom, že se staví Domov matky Vojtěchy. To zařízení bude potřebné a je dobře, že se o něm píše ještě předtím, než otevřelo. Ale mě by zajímalo, kdo na té stavbě dělal fasádu, zajímalo by mě, jak jsou s prací spokojeni lidé v prachatických fabrikách," vysvětloval své myšlenky Jan Houška, podle kterého se dnešní tisk obecně zaměřuje především na informace poskytované institucemi. Bývalý starosta města se se mnou loučil a já mu slíbil, že se příště budu ptát i na názory jeho obyčejných, mezi které sám patřím.

Autor: Radek Štěpánek