Velká dopravní komplikace začala včera, v pondělí 5. září, v Prachaticích. Neprůjezdná totiž bude hlavní příjezdová trasa do centra, ulice Jánská. Prachatický deník o tom informoval referent odboru dopravy Městského úřadu v Prachaticích Radek Hečko. Uzavírka je naplánována až do 14. října.

V pondělí 5. září začala firma pracovat na opravě plynovodu v Jánské ulici. Uzavírka silnice do centra potrvá do 14. října. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Důvodem uzavírky je rekonstrukce plynovodu,“ vysvětlil. Ulice Jánská měla být hned od včera uzavřena od odbočky do Ševčíkovy ulice až ke křižovatce s ulicí Zlatá stezka. Zatím je ale uzavřený úsek pouze k parkovišti u Obchodního domu Kaprál. Z ulice Zlatá stezka se řidiči až na parkoviště zatím dostanou. „Obousměrná objížďka bude vedena po okolních ulicích Krumlovská a Slámova, Zvolenská, Malé náměstí a Pivovarská, Kasárenská, Rožmberská, Hradební a Zlatá stezka,“ upřesnil Radek Hečko. Další možnou objízdnou trasou je odbočení do ulice Ševčíkovy a následný průjezd kolem koupaliště Hulák, bývalým jeslím a tudy kolem Štodvína na do centra.