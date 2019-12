Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj plnit o Vánocích.

Janek Ledecký vystoupí ve Vimperku. | Foto: Deník / Redakce

To je program, se kterým 5. prosince přijíždí do Vimperka populární zpěvák Janek Ledecký. V tomto roce se s populárním programem vrátí do českých měst již po třiadvacáté. Jeho koncert se koná v kulturním domě Cihelna od 19 hodin.