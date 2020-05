Pendleři, kterým už příští týden vyprší třicetidenní platnost testu, mají smůlu a musejí si nechat odebrat vzorky u soukromých společností na hraničních přechodech. Ty totiž na rozdíl od nemocnic ve vlastnictví Jihočeského kraje berou testování jako službu veřejnosti a i přesto, že podle jejich vyjádření testy dotují z vlastní kapsy, odběry a testování samoplátců neukončí. Nad tím zůstává rozum stát. Zvlášť, když šéfka jihočeské hygieny říká, že čím víc testů, tím lépe.

Navíc hygienici spočítali, že samoplátců se do začátku týdne nechalo otestovat přes dva a půl tisíce. Ti za poslední měsíc za testy utratili bezmála šest a půl milionu korun. A na testy musejí znovu. Do nebe volající je fakt, že lidé, kteří chtějí pracovat, i když v zahraničí, podporují svým výdělkem jihočeskou ekonomiku a chtějí test draze zaplatit v místě svého bydliště, ve své jihočeské nemocnici, prostě nemají šanci. A to je na tom podle mého to nejhorší.

