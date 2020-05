Jana Vandlíčková: Váš člověk v Deníku

Nikdy by mě nenapadlo, že se deváťáci budou do školy těšit. A je samotné určitě taky ne. Koronavir převrátil svět. Do školy se deváťáci v Prachaticích dostali po dlouhé době včera teprve podruhé. Jeden až kouká, jak jsou disciplinovaní, tiší a dodržují koronavirová pravidla. Nikdo nevybočí z řady, poslušně si umyje ruce a nechá si na ně nastříkat dezinfekci.

Jana Vandlíčková - váš člověk v Deníku. | Video: Deník / Jana Vandlíčková