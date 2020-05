Jedna třída v družině je zčásti otlučená na cihly a vchod do ní je nově vydlážděný, na zahradě se prohání bagr, staví se plot a chystá prostor pro nové lavičky, zbrusu nová je nejen třída fyziky a chemie. Ty děti, které se v letošním školním roce do školy už nedostanou, budou v září pořádně koukat.

A půda? Tak tu by člověk nepoznal vůbec. Krásný světlý prostor těsně pod střechou s výhledem na celé město se rýsuje rychlostí blesku. Učebny pro matematiku nebo zeměpis, přírodopis, počítačová učebna a učebna jazyků jsou moderní a jednomu by se chtělo do tak krásné školy zase vrátit. Do nového patra už chybí jen výtah a zábradlí na schodišti. Do školy se sice nedostanete, ale já tam byla a fotky najdete už nyní na www.prachaticky.denik.cz.

Nové učebny vznikají na půdě prachatické ZŠ ve Vodňanské ulici:

