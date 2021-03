Zdroj: Deník

„Žije se nám na Šumavě skvěle a snažíme se, abychom byli ekologičtí, domy vytápíme tepelnými čerpadly, loni jsme postavili novou čistírnu odpadních vod a i letos chystáme velkou investici,“ popisuje Jana Hrazánková, starostka obce Borová Lada, která obci a úřadu vládne již čtvrté volební období a odpovídá na další otázky Prachatického deníku.

Zmínila jste čistírnu odpadních vod. Ta už je plně funkční?

Jana Hrazánková: Dokončili jsme ji teprve loni a zatím je ve zkušebním provozu. Připravujeme ale žádost o jeho prodloužení, protože nešlo provést zátěžové zkoušky, když jsme neměli vinou covidu naplněné ubytovací kapacity. Musím ale zkonstatovat, že je velmi moderní, ekologická a má kapacitu tisíc ekvivalentních obyvatel. Stačit by měla i v případě naplnění všech ubytovacích kapacit v obci.

Také letos chcete pokračovat ve velkých investičních akcích…

Chceme odkanalizovat naše osady Nový Svět a Svinná Lada. Tam kanalizace úplně chybí. Náklady jsou vyčísleny na více než šestadvacet milionů korun. Čekáme na rozhodnutí o dotaci od ministerstva životního prostředí, která by měla být 63 procent uznatelných nákladů. O stavbu se postará firma Strabag, stavěla už ČOV a máme s ní velmi dobré zkušenosti. Jsou to profíci. Za zhruba měsíc budeme vědět, zda jsme uspěli. Pokud ano, hned jak počasí dovolí, pustíme se do práce. Hotovo by mělo být na konci roku 2023.

Částka na kterou vyjde kanalizace je obrovská. Plánujete ještě další investice?

Připravujeme rekonstrukci hasičské zbrojnice. I v tomto případě chceme získat dotační peníze. Do konce května musíme dodat kompletní položkový rozpočet, pak se uvidí, zda uspějeme. Objekt chceme upravit tak, aby v přízemí mohla sát dvě hasičská auta a v patře mít zázemí po hasiče. Chceme ale také opravit vnitřní prostory domu bývalých skláren a nastěhovat tam úřad a další obecní služby.

Kde na všechny investice vezmete peníze. Plánujete například prodat obecní pozemky?

Pozemky máme, ale neprodáme ani metr, i když zájemců by bylo spousty. Stavební pozemky prodáváme jen s místní a s podmínkami. Koupit si parcelu mohou jen ti, kteří v obci prokazatelně bydlí trvale minimálně pět let a zůstanou tu dalších nejméně dvacet. Jedině tak jsme schopni zajistit budoucnost a udržet školku, školu, hasiče nebo fotbalový tým. Zatím jsme takových parcel prodali třináct a připravujeme další. To, že tady mají lidé domy a žijí v Praze, nám nic nepřináší. Je to tvrdé opatření, ale máme vše právně ošetřené. Finance se snažíme získávat v maximální možné míře ze všech dotačních programů, ale i tak musíme mít vlastní podíl peněz. Snažíme se hospodařit tak, abychom mohli i do dalších let plánovat rozvoj obce.

Udržet školu v tak malé obci je dost těžké. Jak se to daří?

Aby tu lidé žili a chtěli zůstat, musíme jim k tomu nabídnout podmínky. Ročně školu dotujeme devíti sty tisíci. Je sice jen pro první stupeň, ale máme kolem třicet žáků. Od šesté třídy jezdí děti do Vimperka. Máme i školu mateřskou, vlastní obecní knihovnu i třicet devět obecních bytů. O bydlení v nich máme seznam zájemců o čtyřech desítkách jmen.

Raritou vaší malé šumavské obce je i to, že jen obecní úřad zaměstnává devět lidí. Kde jste pro ně našli práci?

Kromě mě, jako starostky, máme dvě účetní, dvě pracovnice pro praní a mandlování prádla, pracovnici v infocentru, správce obecního ubytování či správce veřejného tábořiště. Proto jsme se rozhodli, že vznikne nová společnost Služby obce Borová Lada, kam přesuneme veškerou hospodářskou činnost obce.

Praní a mandlování prádla?

Tuhle službu poskytujeme dlouho. Má to historickou souvislost s ubytovací kapacitou obce. Dnes ji ale využívají nejen pronajímatelé penzionů z Borových Lad ale i z okolních obcí. Tahle služba je ojedinělá, ale velmi využívaná.

Turistickým tahákem obce jsou soví voliéry NP Šumava. Máte tu více jednodenních turistů než těch, kteří tu stráví celou dovolenou?

Sovinec je super. My jsme u něj postavili parkoviště. Tam mohou lidé parkovat za padesátikorunu celý den. Letos ale zdražíme na stokorunu. Někteří turisté jsou ale neukáznění. Parkují, kde se jim zachce a kolikrát ani parkovné nezaplatí. Sovinec se otevírá v květnu. Teď jsou sovy v zimním sídle v Klášterci. Turisté v zimě jezdí hlavně na běžky a je úplně jedno jestli je víkend nebo pracovní týden.

V Borových Ladech se ale také dobře kempuje. Máte vlastní tábořiště Zahrádky u Vltavy. Je kemp využívaný?

Návštěvnost kempu je obrovská. Rozmohly se karavany. Lidé by si tam nejraději karavan zaparkovali celoročně. Museli jsme vydat stop stav. Zůstat tam mohou jen dlouholetí kempaři. Ostatní jen po čas dovolené. Místo je tam i na stany. Náš kemp je šumavskou raritou a vyhledávanou lokalitou pro milovníky starého způsobu kempování.