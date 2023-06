Mezigenerační hřiště v prachatickém parku Mládí je v provozu už třináct let. Oblíbili si h nejen senioři, ale Prachatičáci každého věku. Také proto je mezigenerační.

Mezigenerační hřiště v parku Mládí v Prachaticích. | Foto: Deník/ Redakce

Lokalita vedle dětského, dopravního, hokejbalového hřiště a areálu veřejného koupaliště Hulák je tak ucelenou volnočasovou zónou pro všechny generace. Hřiště bylo tehdy financováno z prostředků města Prachatice a peněz z několika dotačních titulů. Dnes se plně využívají všechny dostupné prvky, které tam byly postupně umístěny.

Podle slov Hanky Rabenhauptové z prachatické radnice je ale možné, že nějaký prvek může ještě chybět. Zástupci radnice se proto ptají, jaký to je. „Vlastně bychom chtěli vědět, co do prostoru Mezigeneračního hřiště doplnit, dodat, instalovat,“ vyzývá Prachatičáky s tím, že všechny předešlé etapy vznikly z komunitních projednávání a z anketních lístků od občanů. A přesně touhle cestou chce také letos pokračovat.

Vyhlášená anketa je do konce letošního června. Anketní lístek můžete odevzdat několika způsoby:

- odevzdat na Městském úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, kancelář 116

- vhodit na úřadu do označené krabice před podatelnou (Velké náměstí 3)

- vyplnit elektronicky na www.prachatice.eu/sociální oblast/ankety

- nebo si vybrat číslo prvku a napsat na hana.rabenhauptova@mupt.cz

Hlasovat ale můžete také na konci tohoto článku. Redakce Deníku následně výsledek ankety předá Hance Rabenhauptové.