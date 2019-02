Prachaticko /FOTOGALERIE/ - Připomeňme si zajímavé okamžiky uplynulého roku v Prachatickém deníku.

Červenec 2014 Husinec: Téměř po roce se vrátil silniční provoz zpět na hráz Husinecké přehrady. Její koruna včetně vozovky prodělala nejrozsáhlejší rekonstrukci od doby postavení přehrady. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Červenec

Prachatičtí mají nový obchodní dům

Začátkem července otevřela společnost Kaufland svou další pobočku v Prachaticích. Na slavnostní otevření si zákazníci skutečně přivstali, jen aby byli mezi prvními, kteří si nový obchodní dům prohlédnou. Historie závodu Madeta, který v těchto místech stával, se tím definitivně uzavřela.



Vichřice kolem Větrné ulice

Velkou vlnu kritiky si vyslechli vimperští úředníci v loňském roce za nepovolené stavby v lokalitě Malá Homolka. Jádrem sváru se ukázalo také využívání účelové komunikace tvořící základ ulice Větrná. Ani veřejné jednání věc příliš neposunulo a rozhodnuto není vlastně dodnes.

Srpen

Počasí si s lidmi opět pohrávalo

Přelom července a srpna poznamenaly vydatné bouřky, které na některých místech poškodily vozovky a pro stoupající vodu musely být dokonce evakuovány tři skautské tábory na Zlatém potoce.



Volební horečka stoupá

V srpnu registrační úřady rozhodly o tom, které ze stran a kandidátů budou moci za dva měsíce oslovit své potenciální voliče při komunálních volbách. Na některých místech se registroval rekordní počet kandidátů.

Dohady skončily, začíná se stavět

V Prachaticích po měsících dohadů začíná výstavba hokejbalového hřiště a plochy pro bruslení.

Září





Jihočešky se skutečně vytáhly

Kabelkový veletrh se u jihočeských žen setkal s nebývalou podporou. I díky kabelkám, které přinesly do redakce Prachatického deníku, se nakonec podařilo získat bez mála 190 tisíc korun na dobročinné účely. Pánové, klobouk dolů, dámy, moc vám děkujeme.

Do centra znovu Kasárenskou

Od jara měli řidiči v Prachaticích o dost složitější cestu do centra města, které se od jarních měsíců potýkalo s několika zásadními uzavírkami. Tu poslední zapříčinila celková rekonstrukce ulice Kasárenská, která trvala od konce května do poloviny září a město vyšla na více než 8 milionů korun.

Říjen

Kulturní dům zůstává dál městu

Navzdory slibu, že netoličtí zastupitelé ještě před tím, než budou volby, vyřeší otázku smlouvy na prodej kulturního domu, z programu svého posledního zasedání tento bod nakonec stáhli. Zodpovědnost za budoucnost budovy tak přešla na nově zvolené zastupitele.



Někde nezůstal na kameni kámen

V pětašedesáti obcích na Prachaticku si lidé zvolili nová zastupitelstva. Zatímco někde se toho mnoho nezměnilo, zejména ve velkých městech nebyla o překvapení nouze. Nejen z funkcí, ale i zastupitelstev odcházeli dlouholetí komunální politici.

Listopad

Nová zastupitelstva míchají kartami

Někde odpovídá složení radnic vůli voličů na sto procent, jinde zamíchala rozdanými kartami od voličů následná koaliční vyjednávání. Začátek listopadu ale každopádně naznačil, co mohou lidé ve městech a obcích od svých nově zvolených zástupců očekávat. Až příští čtyři roky ukáží, kdo jen sliboval a kdo to myslel skutečně vážně.



Pro seniory byl konec roku šťastný

Pro manžele Vladimíra a Marii Svobodovy skončilo vyčerpávající čekání, zda se jim podaří přestěhovat se z jejich vodou poničeného bytu ve Stožci do Prachatic. Až po volbách a ustanovení nové rady jim vedení města Prachatice přidělilo nový byt. Vánoce už oslavili s rodinou v teple a suchu. Jejich sousedé z bytovky se do bytů vrátili až polovině prosince

Prosinec

Lidi odřízla od světa ledovka

Až tři dny bez elektřiny a tepla museli vydržet obyvatelé Křišťanova a podobně na tom byli také lidé na druhém konci Prachaticka kolem Javorníku. Začátek prosince totiž poznamenala ledovka, která zapříčinila rozsáhlé poruchy na elektrickém vedení a vlivem silných námraz také pády stromů na silnice. Obrovské komplikace znamenaly výpadky elektřiny také pro zemědělce.



Některé změny k lepšímu nebyly

Od poloviny prosince platí nové jízdní řády autobusů. Bohužel, ne všude vyšli přepravci vstříc požadavkům cestujících a ti tak v první den platnosti nových jízdních řádů marně čekali na svůj oblíbený spoj. Komplikovaně se tak dostávají do Prahy například lidé z Vlachova Březí.