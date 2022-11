Stavba obchvatu Lišova začne snad v únoru. ŘSD prověřuje nejnižší nabídku

Dvě místnosti v prvním patře budovy muzea obsadilo téměř pět stovek modelů. "Soutěží se celkem v 25 kategoriích. Letos to máme i s mezinárodní účastí, jsou tu zástupci rakouských modelářů. Mezi našimi modeláři jsou dokonce i děvčata. Máme jednu velice šikovnou asi devítiletou dívenku, která staví letadla a dosahuje vynikajících výsledků i na mistrovství žáků České republiky," přiblížil garant výstavy Miroslav Petrovský a dodal, že čeští modeláři patří mezi světovou elitu. Často totiž vozí tituly mistrů světa z mezinárodních výstav a soutěží.

Návštěvníci se od sobotního rána do muzea jen hrnuli. Svět modelů nadchnul děti i jejich dospělý doprovod. K vidění byly také kuriozity. Například dioráma jednotného zemědělského družstva z 80. let. Každý model je unikátní a odráží osobnost svého stavitele. "Stavebnice je pouze polotovar a modelář musí vlastními prostředky a materiály dovést model k dokonalosti. Slouží mu k tomu fotografie, řezy letadel a podobně. Ceny modelů se pohybují od několika stokorun až do dvou tisíc, dražší modely jsou ale klidně i za deset tisíc korun," popsal Miroslav Petrovský. Kdo chtěl, mohl si na soutěžní výstavě některou ze stavebnic i zakoupit a vyzkoušet vlastní šikovnost.

To byla podívaná! Před fotbalem přiletěl vrtulník. Podívejte se na video

Milovníky stavebnic v krajském městě sdružuje českobudějovický Klub plastikových modelářů, který má v současné době 21 členů. Mezi nimi je i Václav Malíř. Modelaření se věnuje dlouhých 60 let a sbírá úspěchy na mistrovství republiky i za hranicemi. "Dostal jsem se k tomu už jako pionýr. Zažil jsem dobu kamennou, kdy se modelářství rodilo a nebylo nic k sehnání, dnes už se dá na internetu všechno koupit. Stavím hlavně vojenskou techniku a diorámy, teď mě začaly bavit lodě. Ročně postavím v průměru dva až tři modely," přiblížil modelář, který prý staví i modely na zakázku, například pro známé k narozeninám.