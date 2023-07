Už dnes večer se v zahradách zámku Kratochvíle rozhoří na pět stovek svíček a po zámeckém vodním příkopu vypluje gondola na chlup stejná jako v italských Benátkách. Renesanční představení připomene historické rožmberské slavnosti.

V zahradě a interiérech zámku Kratochvíle se rozezní hudba a poezie z přelomu 16. a 17. století. Diváci dostanou šanci prožít příběh původu pětilisté růže Rožmberků. Jde o tajuplnou baladu o proměně mladé dívky v bílou laň či vyprávění alchymistů o své touze nahlédnout tajemství přírody. Průvodcem večera je postava Zrcadla, která přiblíží dobové způsoby vnímání světa, odkryje souvislosti renesanční symboliky a zavede za skrytými tajemstvími zámecké zahrady. Vystoupí i alegorická zosobnění planet, živlů a mytologických bytostí. Divadelní večery s názvem A noc bude mým světlem se na zámku Kratochvíle odehrají čtyři. První z nich už dnes 20. července.

Představení A noc bude mým světlem má dnes (20. července) premiéru na zámeckém příkopu na Kratochvíli. O den dříve se uskutečnila generální zkouška. Rožmberský příběh diváky zaujme.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováNový kastelán jihočeského zámku Kratochvíle Petr Šmíd se rozhodl navázat na tradici divadelních představení na zámeckém vodním příkopu už ve chvíli, kdy zámek přebíral do správy od dlouholetého kastelána Vojtěcha Troupa. Toho Petr Šmíd nahradil po dlouhých sedmatřiceti letech. I tak ale emeritní kastelán Vojtěch Troup asistuje u veškerého dění kolem divadelního představení. Aby také ne. Pilotní představení se odehrálo už v loňské sezoně. Scénář napsal skladatel Mikoláš Troup, právě syn bývalého kastelána Vojtěcha Troupa. "Dal ho dohromady ze dvou pramenů, z legendy o lani a příběhu o růži. Přivedl partu nadšených herců. Budou tam alchymisté, pohybuje se tam laň. Svíčky v zahradě vytvoří iluzivní malbu," popsal kastelán Petr Šmíd.

Na vodním příkopu se už ve středu objevila italská gondola, která má vyvýšenou záď a vpředu lucernu. Gondoliér s velkým bidlem v ní bude vozit herce. Při generální zkoušce, kterou mohli ve středu večer vidět redaktoři Deníku, je právě příjezd gondoly jedním nezapomenutelných zážitků při představení na vodním příkopu zámku Kratochvíle a rozhodně uchvátí nejen dospělé, ale také děti. Představení je spjaté s příběhem Rožmberků. „Postavili si u nás na jihu Čech takovou krásnou chatu, tu ale stavěl nejmocnější člověk té doby, Vilém z Rožmberka, a tak je ta chata nádherná. Chceme, aby jedinečný renesanční prostor zažili návštěvníci v čase, kdy bude ozářený několika stovkami svící,“ řekl s už při prvním setkání pro Deník hned po svém nástupu na zámek Kratochvíle Petr Šmíd. Představení prochází zámkem, herci využívají zahradu. „Je to představení ve stylu choď za herci a příběh se postupně odkrývá," dodal.

Představení na zámeckém vodním příkopu jsou celkem čtyři, každý večer od čtvrtka 20. do neděle 23. července. Kapacita diváků na jedno představení je ale omezena na dvě stě osob. Vstupenky jsou ještě k dispozici online na Goout.net . V den představení pak také na pokladně zámku, kde je ale možné platit pouze v hotovosti. Kastelán Petr Šmíd upozornil, že divadelní večery není možné uskutečnit v případě deště. Mokrá varianta neexistuje, a pokud by pršelo bude stanoven náhradní termín do konce prázdnin.