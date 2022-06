Zdeněk Jungvirt, senior, majitel webového magazínu Za krásnější Vimperk

Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Zda toto téma rozhodne, nevím, ale zcela určitě to bude jedno z hlavních - sportovní a rekreační areál Vodník. Minulost jeho rozvoje i plány do budoucna. Už několik let stojí proti sobě ve Vimperku dva znesvářené tábory jak v zastupitelstvu, tak i v ostatní veřejnosti. Jedna strana se snaží o rozvoj areálu, druhá, více či méně závistivě, úsilí té prvé zpochybňuje. Proti Vodníku se před minulými volbami spojila do jednoho šiku i dvě do té doby znesvářená hnutí, jejich lídři si dříve "šli po krku". Podle mého soudu by měly rozhodovat ne sliby kandidátů, ale skutky těch zastupitelů, kteří se budou opět ucházet o přízeň voličů.

Co z toho před čtyřmi roky naslibovaného skutečně prosadili, co udělali pro rozvoj města a pokud se jim něco nepovedlo, tak proč. To je důležité vědět. Rozhodovat by měly činy, a ne sliby. Podle toho, co jsem mohl uplynulé čtyři roky sledovat, nevidím ve Vimperku žádnou osobnost mimo současné zastupitelstvo, která by byla schopná a ochotná převzít vedení města. Takže neočekávám žádné velké změny. Škoda, už by to chtělo nový svěží vítr.