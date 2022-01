Ulice je v současné chvíli v prozatimním užívání, ke kolaludaci dojde letos na jaře. O rekonstrukci ulice se ve Vimperku mluví od roku 2012, a to hlavně z důvodu nutnosti oprav vodovodních a kanalizačních sítí. O tři roky později vznikla studie, kterou mohli a připomínkovali obyvatelé Vimperka. V roce 2017 pak vznikla projektová dokumentace a o rok později Vimperští vybrali dodavatelskou firmu. S opravami se začalo v roce 2020, kdy byl opraven úsek od Fišerky po budovu Správy Národního parku Šumava a v roce 2021 pak od Správy NP Šumava po hotel Zlatá hvězda. Na opravu ulice se Vimperským podařilo získat dotační peníze, a to v obou letech stavby. Před dvěma lety to bylo 5 milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj a o rok později pak 3 miliony korun z Krajského investičního fondu.