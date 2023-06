/FOTOGALERIE/ V květnu roku 1969 si Prachatičtí poprvé (a na dlouhou dobu i naposledy) připomněli slávu města z doby, kdy do Prachatic vozili soumaři sůl a další suroviny z Bavor po Zlaté stezce.

Druhý porevoluční starosta Prachatic Miroslav Bojanovský a rychtář Vrchotínský (Alois Pavlíčko) na Slavnostech Zlaté stezky v devadesátých letech. | Foto: MěÚ Prachatice

Jen opravdoví pamětníci si ještě vybaví, že historie Slavností Zlaté stezky se začala psát 25. května 1969. A právě tehdy se zavedla tradice, že kočár přiveze na Velké náměstí hosta. Tím prvním byl český herec, komik, lidový bavič, muzikálový a operetní zpěvák Jaroslav Štercl.

Slavnosti Zlaté stezky ale začaly psát svoji více než třicetiletou historii teprve s prvním porevolučním vedením města. Bylo to v roce 1991 se starostou Zdeňkem Černým. To vedení radnice pozvalo hlasatelku České televize Marii Retkovou. A mnozí jistě vzpomenou, že prachatičtí ŠOSáci ji tehdy přivázali na pranýř před objekt Rumpálova domu. Do Prachatic v devadesátých letech dorazila ještě Milena Dvorská.

Emeritní vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice Jiřina Dolejšková uvedla, že hosty slavností radnice začala zvát pravidelně poté, co starostenské křeslo převzal Miroslav Bojanovský. Jiřina Dolejšková také vzpomněla, že zástupci radnice vezli osobně pozvání Jiřině Jiráskové. „Jeli jsme tehdy do Vinohradského divadla, kde byla ředitelkou a vezli jsme jí dárek v podobě fotografií prvních slavností, které zorganizoval Zdeněk Podskalský. Bylo to moc příjemné setkání,“ zavzpomínala. Jiřina Jirásková na Slavnosti Zlaté stezky přijela v roce 2000 a do kočáru usedla se starostou Janem Bauerem.

Stalo se jen jednou, že host do kočáru neusedl. Bylo to v roce 2002, kdy do Prachatic dorazila Marta Kubišová, ale historický průvod nestihla. „Vystoupila tehdy až na pódiu,“ dodala Jiřina Dolejšková. V roce 2003 pak měly slavnosti soli hosty hned dva. To totiž na Velké náměstí se starostou Janem Bauerem přijela nejen Eva Pilarová, ale také pohádkový princ Jan Čenský, který kočár na náměstí osobně přivezl.

Jak jsme žili: Slavnosti Zlaté stezky

Dvakrát v historii se pak stalo, že se Slavnosti Zlaté stezky nekonaly vůbec. To bylo v letech 2020 a 2021, kdy jejich pořádání zastavil covid-19. Letos se tak Slavnosti Zlaté stezky konají po jedenatřicáté. V naší galerii si můžete připomenout hosty Slavností Zlaté stezky.

Dohledat v archivech Deníku a Městského úřadu Prachatice se nám nepodařilo fotografie Mileny Dvorské (devadesátá léta) a Marty Kubišové (rok 2002). Pokud i vy máte doma v archivu nějakou fotografii se známými osobnostmi z prachatických Slavností Zlaté stezky, pošlete nám ji ke zveřejnění. (Odeslat ji můžete na mailovou adresu jana.vandlickova@denik.cz, pozn. aut.).

Za pomoc při hledání archivních snímků děkujeme Vlaďce Blažíčkové z odboru kultury.