VIDEO: Jak ochránit ptáky, aby nenaráželi do skel

Němčice /ANKETA/ - Ti, co cestují z Budějovic do Prachatic, se ve středu 15. listopadu dočkali zprovoznění silnice II/145 v úseku Češnovice - Němčice. Do zkušebního provozu byl uveden 5,8 kilometru dlouhý úsek o 21 dní dříve oproti původnímu plánu. Společnost Eurovia tu 163 dní pracovala na kompletní rekonstrukcí včetně výstavby nového podloží a odvodnění.