Vlachovo Březí - Psal se poslední květen roku 1995, když se malý Libotyňský potok ve Vlachově Březí změnil po obrovské bouřce a průtrži mračen v dravou řeku.

Psal se květen 1995 a Vlachovo Březí zasáhla ničivá povodeň. | Foto: SDH Vlachovo Březí

Přívalová vlna pak smetla vše, co jí stálo v cestě a zanechala za sebou zkázu v podobě rozbořených komunikací, tehdy voda vzala i most na příjezdu od Prachatic, i lidská obydlí. Na likvidaci následků povodně ve Vlachově Březí se podílel Sbor dobrovolných hasičů. Hasiči dodnes vzpomínají na kruté chvíle, kdy museli odčerpávat vodu ze zatopených domů, odklízeli nánosy všeho z ulic a umývali bahno a odstraňovali vše, co voda přinesla.

Fotky naleznete v pátečním tištěném vydání Prachatického deníku.