„Loni už bychom v tuto dobu sbírali. Letos je to minimálně o deset dní posunuté. Díky dešti se ale na rostlinách udělaly velké trsy jahod, takže letošní sezóna u nás bude dobrá,“ těší se pěstitel Jan Matoušek. Loni bylo jahod méně a musel odmítat zákazníky, protože by se na některé nedostalo. Letos se prý tato situace už opakovat nebude.

„Myslím si, že budeme zahajovat samosběr už tento víkend, buď sobota nebo neděle. Každý, kdo přijde, dostane přidělený řádek a tam, kde přestane sbírat, zapíchne tyčku. Od té pak sbírá zase další,“ vysvětluje Jan Matoušek. Cena podle něj bude o něco vyšší než loni. „Loni jsme měli padesát korun za kilogram. Letos to bude maximálně do šedesáti korun,“ dodává pěstitel.

Kdo se ale chystá na některou z plantáží, neměl by zapomínat na správné postupy při samosběru. Jahody je totiž dobré trhat i se stopkou. „Jahoda se vezme a stopka se palcem oddělí i s plodem. Vydrží tím déle čerstvá a nedostanou se do ní například plísně. Nebude se tak rychle kazit,“ připomíná pěstitel. Jahody by také měly putovat co nejrychleji z plantáže do lednice.

Jahodařina je věda a každý pěstitel se musí neustále učit. „Jezdím každý rok na semináře s panem Hančem, největším jahodářem v republice. Dává nám rady ohledně pěstování jahod. Každá odrůda potřebuje něco jiného,“ uzavírá Jan Matoušek. Do péče o plantáž, kde pěstuje i zeleninu, prý zapojuje celou svoji rodinu a dodává, že bez jeho nejbližších by to nešlo.