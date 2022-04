Jaderné palivo do Temelína dodají společnosti z USA a Francie

ČTK

Jaderné palivové soubory do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun, řekl ČTK hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Výběrového řízení, které ČEZ zahájil v dubnu 2020, se účastnili tři uchazeči, a to společnosti Framatome, TVEL a Westinghouse. "Z důvodu diverzifikace byli nakonec vybráni dva dodavatelé tak, aby skupina ČEZ v budoucnu spolehlivě zajistila plynulou dodávku palivových článků pro reaktory Jaderné elektrárny Temelín a minimalizovala tak rizika případného výpadku dodávek," uvedl Kříž. Dodavatelem jaderného paliva do druhé české jaderné elektrárny v Dukovanech je ruský TVEL. Má uzavřenou smlouvu na palivo až do konce životnosti dukovanské elektrárny. Pro tamní ruské reaktory typu VVER o velikosti 440 megawattů totiž zatím žádný jiný výrobce paliva není. Výjimka pro let z Ruska. Doručil palivo pro temelínskou elektrárnu Společnost Westinghouse s výrobním závodem ve Švédsku již palivové soubory do Temelína po jeho spuštění deset let dodávala. Společnost Framatome je jediným výrobcem se sídlem v Evropské unii, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren. Westinghouse Electric Company se zabývá projektováním, výstavbou, řízením, servisováním a údržbou jaderných elektráren i výrobou a servisováním klíčových jaderných komponent. Aktuálně působí v 19 zemích. Uchází se o stavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech. V Temelíně vznikne prostor pro malé modulární reaktory Framatome se podílí na projektování jaderných bloků, navrhuje, servisuje a instaluje komponenty pro jaderné elektrárny, vyrábí jaderné palivo a dodává systémy měření a řízení. Je dodavatelem pro 380 reaktorů po celém světě. Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 5,3 terawatthodin elektřiny a pokrývá zhruba 20 procent roční spotřeby elektřiny v ČR. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ.