Investice na Prachaticku: Šedesát milionů na pruhy, dvacet šest do teras

Širší silnice

Bude to nad Americkou zatáčkou. „Projekt na rozšíření je hotový, vybrali jsme už i zhotovitele. Ještě v zimě, po novém roce, se začne v některých úsecích kácet. A hotovo by mělo být v létě,“ uvedl k plánovanému rozšíření silnice jihočeský hejtman Martin Kuba. Na vozovce s výrazným stoupáním stoupací pruhy, které by umožnily bezpečně předjet pomalu jedoucí nákladní auta, chybí. To často vede k riskantnímu předjíždění a dopravním nehodám. Za posledních 14 let jich podle informací prachatického městského úřadu bylo 141, z toho dvě s fatálními následky a 11 s těžkým zraněním.