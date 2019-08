Vimperk – Nedostatek volných bytů k pronájmu na trhu v okrese potvrzují jak úředníci, tak i jednatel realitní kanceláře v Prachaticích. Ve Vimperku by se situací, kdy je v nabídce jen několik městský bytů, mohl pomoci záměr města s bývalým chlapeckým internátem v Lesnické škole.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Podle slov Martina Kalouse, vedoucího vimperského odboru hospodářského a bytového, město aktuálně nechává zpracovat projekt na výstavbu nových bytů. „Jejich přesný počet a velikost určí až projekt, ale předpokládáme, že by tu vzniklo až třicet bytů. V letošním roce realizaci určitě nestihneme, ale do výstavby se pustit chceme,“ potvrdil. Výstavbu ulehčí to, že se jedná o prostory, které k bydlení v podstatě sloužily.