Kratochvíle - Interiéry renesanční vily zámku Kratochvíle zkrášlí od 18. do 24. května tradiční výstava květinových instalací na téma Poezie květů. Výstava bude v sobotu 18. května přístupná i ve večerních hodinách, výjimečně bude otevřeno také v pondělí 20. května. Zároveň s výstavou květinových instalací bude v týž den v zahradním pavilónu Markéta otevřena komorní výstava grafických listů a keramických objektů jihočeské výtvarnice Ivy Bukačové.

Květinové výstavy v interiérech zámku Kratochvíle vzbuzují už sedm let mimořádnou pozornost návštěvníků. Správa zámku se proto rozhodla v této pozoruhodné tradici pokračovat i v letošním roce. „Květiny jsou věčnou inspirací. V údivu nad jejich krásou vznikaly verše, které vstoupily do písní, do našich duší a provázejí naše životy napříč staletími. Výstava chce v lehkých dotecích připomenout některé z nich“, říká kastelán Vojtěch Troup.