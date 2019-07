O co jde? Nakreslete, napište vtipný komix prázdninového zážitku a hrajte o batoh značky Husky. A proč komiX? Protože 10 let v Prachaticích se římsky napíše X. Proto se těšíme na (ko)mix vašich výtvorů.

Své dílo oskenujte a pošlete na: icm@krebul.cz, či osobně zaneste do ICM na Zlatou stezku 145 do 29. srpna. Vyhlášení se uskuteční 30. srpna a výhra se předá ještě do začátku školy.

Jiří Gabriel Kučera